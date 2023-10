Historias de crimen: Sharon Tate, Selena Quintanilla, Valentín Elizalde

La muerte de un famoso siempre da mucho de que hablar, principalmente si su fallecimiento fue en situaciones complejas, como sobredosis, suicidio, o incluso, asesinato.

Hay tres casos que en diferentes momentos de la historia marcaron un antes y un después, pues no solamente son pérdidas de talentos jóvenes muy queridos, sino que también son casos de crimen que parecen sacados de una película, pues la vida de estas estrellas fue arrebata por un tercero.

Se trata de Selena Quintanilla, Sharon Tate y Valentín Elizalde, cuyas muertes dejaron un hueco enorme en el mundo del entretenimiento.

De hecho, debido a su impacto, dos de estos asesinatos han sido ya plasmados en diferentes series y películas.

Más allá de sus decesos, hay que señalar que los tres merecen ser recordados por su talento y legado en la música y la actuación.

Los tres son considerados leyendas.

Sharon Tate

Sharon Tate fue una actriz muy popular en la década de 1960, la también modelo era una de las jóvenes estrellas más bellas y talentosas de la época. Desafortunadamente, su destino final quedó en manos de una secta, en el que es considerado como uno de los asesinatos más sádicos y brutales de la historia.

La actriz tenía solamente 26 años de edad y estaba embarazada de ocho meses, cuando fue apuñalada en 16 ocasiones en la noche del 9 de agosto de 1969 y su sangre fue utilizada para escribir “Pig” “cerdo”.

Su muerte ocurrió cuando cuatro integrantes de la secta “La Familia”, quienes eran adoradores de Charles Manson, entraron a la casa que Sharon compartía con Roman Polanski en Beverly Hills, en Los Ángeles, California.

Los asesinos entraron al domicilio ubicado en el 10050 de Cielo Drive, Benedict Canyon, esa noche el cineasta se encontraba de viaje, mientras que Sharon cenaba junto a un grupo de amigos.

Cabe señalar que aunque la muerte de Sharon Tate ha sido utilizada como protagonista de películas como Once Upon a Time in Hollywood, en donde Margot Robbie encarnó a Sharon, o la polémica El asesinato de Sharon Tate con Hilary Duff de protagonista, el legado de la actriz va más allá de su asesinato.

El Museo de la Moda dedicó una exposición llamada Sharon Tate: celebrando su vida, en donde incluían diversas prendas de la actriz.

En tanto, en el mundo del cine deja obras como Don’t make wavers y Valley of the dolls, por la que fue nominada al Golden Globe.

La boda de Sharon con Roman ocurrió el 20 de enero de 1968.

Selena Quintanilla

El 31 de marzo de 1995 ocurrió uno de los asesinatos más impactantes del mundo del espectáculo latino, pues la mañana de ese día murió a consecuencia de un disparo a manos de su manager y amiga, Yolanda Saldívar, la denominada “reina del Tex-mex, Selena Quintanilla.

Selena murió en el punto más alto de su carrera, cuando todavía le restaban más proyectos por hacer, incluido su ansiado álbum en inglés.

Yolanda y Selena se conocieron a principios de la década de 1990, Yolanda trabajaba como enfermera en el Hospital Centro Médico de Texas, pero fue su fanatismo por Selena lo que la terminó por acercar a la cantante, al punto en el que se convirtió en su amiga y presidenta del club de fans, luego de un acercamiento con Abraham Quintanilla, el padre de Selena.

El papa de Selena comenzó a recibir quejas de parte de los seguidores de la cantante, quienes denunciaban la manera en que Yolanda manejaba el club de fans, tras una investigación, terminaron por despedir a Yolanda.

Fue el 30 de marzo cuando Saldívar viajó a Corpus Christi para encontrarse con Selena y entregarle unos documentos, sin embargo, al descubrir que no estaban completos, la intérprete de Como la flor regresó al siguiente día.

El segundo encuentro fue el hotel Days Inn, en donde se hospedaba Saldívar, luego de una discusión, Yolanda disparó a Selena.

Selena fue trasladada a un hospital en donde luchaba por su vida, mientras que Yolanda, alterada, se encerró en su vehículo por más de diez horas en donde estuvo rodeada por policías, mientras amenazaba con quitarse la vida.

Al final, la cantante falleció, en una muerte que impactó no solo a sus fans, sino a toda la comunidad latina de todo el mundo.

El talento de Selena es innegable, pues con su corta carrera, consiguió quedarse en el cariño del público, recordada como una estrella que ha servido de inspiración para las nuevas generaciones.

Su vida ha sido plasmada en la película Selena de 1997, en donde fue interpretada por Jennifer Lopez, y las series El Secreto de Selena de 2018 y Selena: la serie de 2020, en donde le dio vida Maya Zapata y Christian Serratos, respectivamente.

Valentín Elizalde

La muerte de Valentín Elizalde impactó profundamente a la industria de la música, principalmente al género del regional mexicano. El artista es recordado por su singular estilo para cantar, su deceso pesa todavía a millones de seguidores, quienes siguen disfrutando de su música.

Pocos detalles oficiales se saben sobre su deceso, el cual ocurrió el 25 de noviembre del año 2006, cuando tenía solamente 27 años de edad.

En el punto más importante de su carrera, Valentín se presentó en un concierto que ofreció en un palenque en de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Su deceso ocurrió cuando salía del palenque, en donde fue acribillado, en el ataque otras dos personas resultaron muertas.

A 15 años de la muerte, las investigaciones han arrojado muy pocos datos sobre los probables responsables.

Canciones como Vete ya, A mis enemigos, Como me duele, y Lobo, Valentín Elizalde dejó un legado de suma importancia para el mundo de la música.