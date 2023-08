Historiador Javier Guerrero presentará su nueva novela Zambrano en El Siglo de Torreón

Considera que la historia es una disciplina de las humanidades que permite conocer el pasado y comprender la evolución de las sociedades. Para ello, esta ciencia ostenta técnicas y métodos. Su correcta ejecución otorga una interpretación adecuada de los procesos sociales que desembocan y dan vida al presente.

El doctor Javier Guerrero Romero (Durango, 1960) presentará su novela histórica Zambrano el próximo viernes 25 de agosto a las 19:00 horas en El Siglo de Torreón. Para él, la historia fue una inquietud que tuvo desde joven: sus abuelos lo encaminaron a través de sus pláticas sobre los tiempos que les tocó vivir en la Revolución mexicana. También reconoce a los maestros que lo guiaron. En particular, comparte una anécdota suscitada durante su curso en la escuela secundaria.

“Recuerdo mucho al licenciado José Ignacio Gallegos Caballero, quien entonces era cronista de la ciudad de Durango. Él era un apasionado de la historia y justo me ayudó en ese proceso de irle entendiendo. En la preparatoria, el licenciado José Ramón Meraz, después rector de la UJED, también un apasionado de la historia, me encaminó y me ayudó en ese sentir”.

Con esa influencia, realizó sus estudios en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Javier Guerrero Romero tenía intenciones de estudiar a los mayas, por eso entró a un programa especializado para formar investigadores desde la licenciatura. Se le exigía entregar ensayos, avances de trabajos.

“Yo planteo la necesidad sobre la cultura maya, pero un maestro que después va a ser mi guía, don Wigberto Jiménez Moreno, me dice: ‘No. Tú vienes del norte, vienes de Durango. Hay pocos historiadores que trabajan Durango y hay miles que trabajan la cultura maya. Tú te vas a dedicar a estudiar a Durango’. Pero yo no quería, los mayas eran mi pasión”.

Don Wigberto rechazó los primeros ensayos de Javier Guerrero y pidió a los demás profesores que le encomendaran temas sobre Durango. El historiador duranguense confiesa que eso le molestó en su momento, pero ahora agradece a su mentor. “Tuve la oportunidad de agradecérselo en vida”.

Zambrano

Tras graduarse, Javier Guerrero Romero se entregó por completo a la historia duranguense. Su ímpetu de investigación ha sido tal que varios reconocimientos se han adherido a su currículum: Premio Internacional de Investigación Rodolfo Usigli del INBA (1991), por su libro Teatro Coliseo Teatro Victoria; tercer lugar en el Premio Internacional Pensar lo Estratégico Urbano (2007), en Barcelona; y la mención honorífica en el Premio Nacional de Historia Regional Israel Cavazos Lerma (2013), por su libro Escribanos y escribanía en la Nueva Vizcaya.

“Varios de mis maestros me enseñaron que en el proceso de la construcción de la narrativa histórica, tienes que fundarla con elementos documentales; hay momentos en que el estudio de un tema puede ser tan profundo que lo conoce uno perfectamente, pero hay algunos elementos que no tienen el respaldo documental para probar que sí fueron, aunque existe toda la certeza de que pudieron haber sido. En esos momentos es válido el uso de la narrativa literaria”.

En ese tenor, el historiador ha publicado con el Gobierno Municipal de Durango, a través del Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC), la novela histórica Zambrano. Este texto se elabora a partir de la vida de Juan José Zambrano, uno de los mineros más ricos de la antigua Nueva Vizcaya. Junto a sus hermanos, este personaje construye un imperio económico que se desvanece tras la sorpresiva e inexplicable muerte del protagonista y dos de sus hermanos.

“Es un documento paralelo a un estudio académico que estoy haciendo sobre Juan José Zambrano. Sin embargo, a la hora de estudiarlo, sobre las condiciones de su muerte, no encuentro ninguna documentación para demostrar cómo pudo haber sido. Entonces, eso me da la oportunidad de escribir una novela que me permitiera narrar su vida y ocaso”.

Para trabajar esta novela, Javier Guerrero Romero empleó seis años de estudio. En ella recrea ambientes, momentos y procesos que matizan las comarcas de Durango a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Narra las condiciones en la lucha por la Independencia y cómo Juan José Zambrano se lanzó inmediatamente contra Miguel Hidalgo.

“Tuvimos la oportunidad de revisar 26 mil fojas de archivos, en diferentes sitios como el Archivo Histórico de Durango. Dentro de todas estas miles de fojas, revisamos su correspondencia particular, que es un fondo maravilloso que nadie lo había tocado. La correspondencia particular da la posibilidad de conocer al personaje desde adentro, ahí nos damos cuenta de todas estas condiciones de lucha y odio que tiene hacia la guerra de Independencia y cómo es un español dispuesto a defender al Rey”.

El historiador dice que se trata de la narración sobre la Independencia de México desde la versión de los vencidos. La historia suele estudiarse desde la visión de los triunfadores, pero se olvidan otras perspectivas.

“Al momento que revisas poco más de mil cartas, no puedes no conocer al personaje, no puedes no conocer cómo piensa, no puedes sustraerte del momento que está viviendo y lo que está viviendo: las angustias, las felicidades, las preocupaciones, los miedos, los corajes. Todo eso lo vives a través de la propia correspondencia”.

El doctor Javier Guerrero Romero presentará su novela histórica Zambrano, el próximo viernes 25 de agosto a las 19:00 horas en las instalaciones de El Siglo de Torreón (Avenida Matamoros 1056 Pte. Colonia Centro). En los comentarios, el autor será acompañado por el doctor Enrique Sada Sandoval. Para informes y suscripciones se comparte la línea telefónica 8717164514.