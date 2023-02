HG de Gómez Palacio niega negligencia médica y asegura que no retiraron matriz a mujer

La dirección del Hospital General de Gómez Palacio negó negligencia médica en el caso de Alondra, una joven de 21 años cuya familia denunció que días después de que dio a luz, la sometieron a una cirugía de emergencia para retirarle la matriz pues supuestamente le habían dejado algunas gasas entre la herida de la cesárea.

El titular de la clínica, Luis Fernando Zúñiga García, dijo que nunca se le practicó una histerectomía a la paciente ni tampoco se dejaron gasas por error.

Explicó que la mujer ingresó al hospital el pasado 3 de febrero con 40 semanas de gestación. Se le practicó una cesárea y obtuvo su alta médica un día después. Su bebé se quedó internado y ella acudió a visitarlo.

(ANGÉLICA SANDOVAL)

“El día 7 de febrero tiene algún detalle con su herido y se revisa y es un seroma, un proceso inflamatorio e infeccioso de su herida, se le da tratamiento, se le da su primera debridación, se abre la herida y se manda a Lerdo (al Hospital General)”, dijo el médico

La referencia a Ciudad Jardín se hizo debido a que hay una remodelación en el quirófano del Hospital General de Gómez Palacio y la paciente requería otro nivel de atención. “En Lerdo le hacen su debridación inicial ya más exhaustiva y la canalizan al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, Durango”.

Zúñiga García detalló que en la institución a su cargo y como una medida de protección, a la paciente le hicieron un empaquetamiento de la herida. “Son gasas con algún tipo de medicamento, le llamamos empaquetamiento de la herida, no es que (las gasas) se dejen adentro ni que perdió la matriz, a ella no se le hizo histerectomía, no perdió su matriz. Son cuidados que se hacen en todas las heridas y se dejan abiertas con gasas”, explicó.

Comentó que la paciente se encuentra internada en el Hospital Materno Infantil y que su estado de salud se reporta como estable. Mencionó que las personas que se someten a una cirugía y que tienen algunos factores en contra como procesos infecciosos crónicos o sobrepeso corren el riesgo de una infección de la herida. Alondra presentaba un proceso infeccioso crónico. La infección ocurrió en el tejido celular subcutáneo, parte de la fascia muscular por lo que no involucró la matriz.

PACIENTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE

La jefa del Servicio de Ginecología, Hernández Calleros, comentó que cuando la paciente regresó al Hospital de Gómez Palacio porque presentaba dolor en la herida, se percataron que la paciente continuaba con el mismo vendolete que el personal de salud le había dejado cuando en su momento recibió su alta médica.

“Entonces esa herida pues se tiene que lavar diariamente, con su baño…favorablemente ahorita la paciente está estable, está en piso del Hospital Materno Infantil, con sus curaciones diarias, sus curaciones especiales que se le dan allá, y pues allá se está valorando...es manejo conjunto de ginecología y cirugía. La paciente ahorita está estable, tiene tejido de granulación que es un proceso favorable para esa herida, se ha mantenido sin fiebre”.

Cabe hacer mención que hace unos días El Siglo de Torreón publicó la versión de la familia de Alondra, con el encabezado de "Denuncian presunta negligencia médica tras retiro de matriz a joven en Hospital General de Gómez Palacio".