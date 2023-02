Denuncian presunta negligencia en Hospital de GP

Tras una supuesta negligencia por parte del personal del Hospital General de Gómez Palacio, Alondra, de 21 años de edad, tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia para que le retiraran la matriz, todo ello a unos días de dar a luz a su primer hijo, por lo que su familia realiza una denuncia pública, ya que uno de los hospitales en donde fue atendida, se niega a darles un parte clínico.

Según mencionó la familia de la joven, debido a complicaciones en el embarazo, se programó una cesárea, fue el pasado 3 de febrero cuando nació su bebe, la joven fue dada de alta al siguiente día, pero por cuestiones de salud, el menor se quedó bajo observación hasta el lunes 6.

Sin embargo, el mismo día que su hijo fue dado de alta, Alondra comenzó a presentar un fuerte dolor abdominal que la mandó de regreso al hospital, pese a que ese día regresó a casa, el malestar aumentó y fue ingresada a urgencias el martes 7 de febrero.

En el mismo hospital programaron varios lavados y descubrieron que presentaba una infección en la herida, por lo que realizaron constantes limpiezas hasta que la salud de la joven empeoró y presentó dos infartos, "tuvieron que reanimarla dos veces, pues ya era mucho dolor y malestar lo que tenía, que su cuerpo no pudo más", indicó Gloria Contreras, quien es tía de Alondra.

Luego de los intentos por controlar la infección, la institución decidió trasladarla al Hospital General de Lerdo, ya que en Gómez Palacio no contaban con un quirófano, según mencionaron.

"El mismo lunes 6 de feberero le hicieron un eco y le dijeron que estaba bien, pero por el mismo malestar vuelve el martes 7 y es cuando la internan y le detectan la infección, sin embargo unos días después la mandan al Hospital General de Lerdo, explicando que en Gómez no había quirófano y podía complicarse su estado de salud".

Fue en Lerdo cuando los doctores encontraron lo que originó el problema. Según le informaron a los padres de Andrea, habían quedado algunas gasas entre la herida de la césarea.

Ante esta situación, la familia tomó la decisión de interponer una denuncia formal ante la Vicefiscalía región Laguna, pero cuando la familia solicitó el parte médico de Alondra, la institución se negó a proporcionar la información, ya que Alondra debía viajar a Durango para continuar con su tratamiento, y esa información unicamente se iba a proporcionar al Hospital General 450.

"Querían pruebas, no podían tomar la denuncia porque necesitaban las pruebas, simplemente en Gómez no detectaron las gasas, y en el hospital de Lerdo se negaron a dar ese análisis clínico, no les quisieron proporcionar ese reporte, dijeron que no porque ese reporte se iba a ir a Durango".

TRASLADO SIN CONSENTIMIENTO

Sin que la familia firmara un consentimiento para trasladar a Alondra hacia la capital del estado, ahí la intervinieron de inmediato, y días después por la complicación de la infección, los médicos optaron por retirarle la matriz.

"Hoy (ayer) ya nos avisaron que ya la habían operado y le habían quitado la matriz, era lo único que se podía hacer y su mamá aceptó para que pudieran hacer el procedimiento, con la esperanza de que Alondra mejore".

Tanto los padres de Alondra, como su tía, piden que se esclarezca la situación y brinden mayor información para saber sobre la salud de la joven, ya que temen que se complique la situación y se ponga en riesgo su vida.