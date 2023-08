'Hasta la fecha no han llegado recursos federales'

"No creo que alcance para todo", dijo el alcalde, Román Alberto Cepeda, sobre la posible aplicación de recursos federales para la sustitución de líneas de conducción como parte del proyecto Agua Saludable para La Laguna, luego de señalar que el anuncio de dichas inversiones no se ha concretado desde hace tiempo.

Por este motivo, el Municipio ha atendido con recursos propios las necesidades de la población, tanto de agua potable como de drenaje.

Refirió esperar que sea el mayor recurso posible, aunque de ser así, apenas alcanzaría para cambiar lo más indispensable en cuanto a tubería de conducción de agua potable, es decir la de mayor antigüedad y que presenta un mayor deterioro, como es la del sector poniente y una parte del primer cuadro.

Cada kilómetro de tubería tendría un costo de 1.2 millones de pesos, y Torreón tiene alrededor de 2 mil 800 kilómetros de tubería que, por reglamentación, debe reponerse cada 20 años, por lo que las necesidades son muchas y no hay recurso que alcance.

Román Alberto Cepeda dijo que el Municipio ha resuelto con recursos propios, las necesidades en cuanto a perforación de pozos, de los cuales se llevan 14 y alcanzarán 19 a finales de este año, tras señalar que cada uno de éstos tiene un costo de los 12 a 15 millones de pesos, dependiendo de la profundidad, que va de los 300 a los 500 metros.

Con los equipos adquiridos el año pasado, se ha avanzado también en la detección y corrección de fugas, de las que a inicios de la Administración había 900 litros y se ha logrado reducir a 700.

También se ha invertido en el mantenimiento de los equipos, interconexiones y líneas de conducción, incluso en rehabilitación de colectores, redes de drenaje y demás.

"Los recursos no han llegado desde antes que tomara la administración, y hasta la fecha no han llegado", indicó, tras señalar que se ha ido avanzando, pero no con la rapidez deseada, pues las necesidades de agua no esperan y son cada vez más constantes entre la población.

Sin embargo, dijo tener la expectativa de que el Gobierno federal aplique dichos recursos, pues en la medida en que se pueda inyectar agua en las tuberías, en este caso de la potabilizadora que se construye en el proyecto de Agua Saludable, se puede desconectar pozos, cuya operación genera costos por el consumo de energía y el mantenimiento a los equipos.