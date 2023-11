Hasta 20 % incrementarán tarifas hoteleras

Ante el incremento de las tarifas de la luz, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHMC) informó que el próximo año se incrementarán las tarifas hoteleras en la entidad hasta en un 20 %.

De acuerdo con el vicepresidente, Héctor Horacio Dávila, lo anterior representa un incremento del 5 %, pues el año pasado este fue del 15 %.

"Se van a incrementar los precios ahora en enero y febrero porque la luz incrementó un 20 % y cuando se incrementa todo va para arriba", dijo.

Indicó que existe aún rotación en la plantilla laboral, donde los empleados dejan su trabajo para irse a otros.

"Las entrenamos hasta por siete meses y después ya no vienen, no dicen porqué, solo ya no aparecen", dijo.

Lamentó que el entrenamiento resulta en pérdidas para los empresarios, pues se invierte en ello.

Resaltó que muchos de los egresados de ingeniería, desconocen el movimiento, por lo que deben ser capacitados de nuevo.

"Nosotros los tenemos que reeducar, pues no saben de calidad y de inventarios, entonces debemos de volver a capacitar lo que nos cuesta", dijo.

Resaltó que el incremento de tarifas obedece al incremento de sueldos y electricidad, y se espera que no suba el gas.