Hasta 15 llamados de auxilio a la semana por fugas de gas se atienen en Torreón

Los llamados de auxilio por fugas de gas son eventos que recurrentemente atiende el personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón, pues se llegan a presentar entre siete y 15 hechos de este tipo por semana, motivo por el que las autoridades municipales hicieron un exhorto a revisar las instalaciones domésticas para prevenir accidentes.

Aunque en la semana que termina no se registraron llamados de auxilio por fugas de gas, Jorge Luis Juárez Llanas, director de la dependencia, recomendó a la ciudadanía asegurarse del buen funcionamiento en las instalaciones y tanques de gas en casa, así como en los locales comerciales con venta de alimentos.

Checar que las mangueras de gas estén en buen estado, al igual que la hermeticidad en las válvulas y que los mecheros no estén tapados, son algunas de las recomendaciones para prevenir fugas.

En el caso de los tanques de gas se debe revisar que no presenten algún daño por golpe, el tiempo de vida, que no presenten oxidación y que no estén carcomidos, por lo que se debe revisar el recubrimiento del tanque y la conexión del tanque al regulador.

Ese tipo de afectaciones pueden provocar fugas de gas, flamazos o una explosión o conato de incendio, que culmine en quemaduras, intoxicación o hasta la muerte de una persona, según indicó Juárez Llanas.

Otra de las sugerencias que destacó el funcionario, es el tener cuidado con el tanque de gas que comúnmente, en las casas lo ubican en el área del patio, donde lo recomendable es sujetarlo con un arnés para evitar que se caiga por cuestión de un viento fuerte o por estar en un espacio donde también suelen tener a los perros.

“Las mascotas pueden llegar a tirar el tanque o las personas en un descuido si no está bien sujetado, y entonces representa un peligro”, explicó el director.

De igual forma, en los locales de venta de alimentos, el tanque de gas debe estar separado de los quemadores.

En caso de presentarse algún incidente de esta naturaleza, el número de contacto para que acuda el personal de Protección Civil y Bomberos de Torreón es el 871 712 00 66.