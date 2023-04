Hallan ingresos no reconocidos en Declaración Anual

Contribuyentes se han encontrado con ingresos no reconocidos en el aplicativo de la declaración anual de personas físicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), situación por la que han tenido que documentar estos casos para dejar constancia y evitar sanciones.

Estos ingresos se han observado principalmente en salarios o asimilados a salarios, como si la persona física hubiese recibido de otra o de alguna empresa estos pagos, pero que en realidad son apócrifos, según explicó el presidente del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, Carlos Navarrete.

"Es una situación muy peculiar la que está ocurriendo, que los contribuyentes están observando ingresos que ya están precargados en su declaración y que no reconocen".

Esto se atribuye al uso indebido de RFC que algunas personas realizan para emitir comprobantes por salarios apócrifos, lo que está sucediendo principalmente en personas pensionadas o jubiladas.

Carlos Navarrete indicó que esta problemática se ha registrado de manera más frecuente en la medida que está por vencer el plazo para la declaración anual de las personas físicas.

Refirió que de antemano, todos los ingresos que un contribuyente timbró al momento de presentar su declaración, están precargados en el aplicativo, pero se han observado aquellos que no son reconocidos, de otros supuestos contribuyentes que les timbraron indebidamente.

Tras el acercamiento con los responsables del SAT para dar a conocer la situación, éstos han sugerido que quienes se encuentren con este problema, eliminen del precargado o del aplicativo los ingresos que no reconozcan, y que presenten su declaración con los datos correctos únicamente.

Posterior al envío, deben dar a conocer el caso correspondiente en la página del SAT, donde dejen evidencia de esta anomalía, para que quede documentado el hecho.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna destacó que, salvo dicha problemática, el aplicativo para las personas físicas no ha presentado mayor problema, a diferencia de todas las fallas que sí hubo en el caso de las personas morales, por las que la información no se cargaba, se perdía o no había oportunidad de comprobar el envío.