Hacen observaciones a 14 obras inconclusas

Quedan 14 obras inconclusas del total de las que se detectaron en el proceso de entrega-recepción, a las cuales se les hicieron observaciones que están en etapa de solventación.

Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, Tania Julieta Hernández Maldonado, quien refirió que lo más importante es que dichas obras se terminen, ya que son una demanda de la sociedad.

"En este tipo de obras, que son 14, que están inconclusas desde la administración pasada, que son las últimas que dejamos valorando, se les está dando el acompañamiento y sí hay algunas observaciones", mencionó.

Sin embargo, dijo que se están tratando de solventar todas las observaciones ya que lo más importante es que las obras se concluyan para beneficio de la población.

"Prácticamente son temas documentales en cuanto a contratos modificados, no es el número de contratos que tendría que haber, porque la norma explica que sólo se puede hacer un número determinado de modificatorios y se han excedido algunos o no contábamos con la fianza, no la encontrábamos o no había tal documento. Pero en eso estamos, en solventarlos", estableció.

Agregó que se está buscando que, dentro de lo posible, se puedan solventar en su totalidad las observaciones para que puedan concluirse los trabajos ya que son obras necesarias que se encuentran en distintas comunidades del estado, como caminos y puentes.

Y dijo que se busca que, a un año del inicio de la actual administración, la ciudadanía tenga una mayor participación en cuanto a denuncias, quejas y soluciones.