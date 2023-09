¿HAALAND MERECE EL BALÓN DE ORO?

Se dio a conocer el listado de los 30 nominados al próximo Balón de Oro. Si bien, para muchos el podio parece estar claro entre Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé, la opinión se divide al momento de elegir entre el argentino y el noruego.

El argumento para el androide es clarísimo. Trébol (y Supercopa de la UEFA), récord de goles en una temporada en Premier League, 60 contribuciones y muchas distinciones individuales. Todo, en la liga más complicada del mundo. Lo que le juega en contra es que su selección no asoma ni por error en Europa y ni se hable de una Copa del Mundo.

Por otro lado, está Messi. Criticado, acusado de ganar un Mundial supuestamente amañado (ahora acusado hasta por van Gaal, aunque sin el respaldo de van Dijk) y que terminó su estadía europea con el PSG para marcharse a la MLS. La variable en este año y que complica toda la elección del Balón de Oro justo es que se disputó Qatar 2022.

Por ejemplo, recordemos al ganador del Balón de Oro en 1998: Zinedine Zidane. ¿2002? Ronaldo Nazário. Lo que tienen en común ambos es que en ese año ganaron Mundial y fueron figuras, destacando principalmente en la Final. Además, en aquel año en que Brasil doblegó a Alemania, Roberto Carlos era pieza del Scratch y se hizo también con la Champions League (sí, poniendo aquella asistencia magnífica para Zidane en Glasgow), a pesar de eso, no ganó el Balón de Oro.

SEGUNDO TIEMPO

Pero también tenemos la contraparte de los supuestos “robos” en esta ceremonia en la época Cristiano-Messi. Los casos más sonados son los de Xavi e Iniesta por su espectacular desempeño con Barcelona y el título con España en Sudáfrica 2010. Pero es que también ese año un tal Wesley Sneijder lideró a un Inter que consiguió el trébol y llevó a Países Bajos justamente a esa última instancia en la Copa del Mundo. ¿O del Bayern del sextete con Robben y Ribery? Y ya ni mencionamos por error que en el 99 Rivaldo se quedó con el premio en vez de algún jugador del United.

Y es que, en principio, lo que se cuenta en esta ceremonia va tanto a nivel clubes como con selección. Tal vez por eso Giggs no fue contemplado en aquel momento tras la remontada épica al Bayern Múnich o lo hecho en Premier League. Por ello, que no nos sorprenda que Haaland se llegue a quedar sin su Balón de Oro. La Copa del Mundo tiene mucho peso, aunque no se es congruente con este criterio. Cannavaro en 2006 o Modric en 2018, incluso siendo subcampeón.

Parece imposible que Haaland haya hecho mejores méritos. Lo consiguió casi todo, si a caso le falló ahora la Community Shield aunque les quede el Mundial de Clubes (aunque estos ya no contarían para el Balón de Oro) y sobre todo, se le achaca que no apareció en las semis o el duelo ante el Inter, tal como sí lo hizo Rodri. Además, otro que ha mantenido la excelencia y que por fin consiguió la Champions es De Bruyne, aunque claramente por debajo del argentino y el noruego. En fin, es dificilísimo elegir.

TIEMPO EXTRA

El Balón de Oro 2023 se dará a conocer el lunes 30 de octubre. Destacan los nominados del Manchester City por el trébol: Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Bernardo Silva, Rúben Dias, Julián Álvarez, Ilkay Gündogan o Rodri. Sorprendentemente se quedan fuera jugadores como Jack Grealish o John Stones.

