'Granos básicos tienen sobreprecio'

En vez de ser exportador, México se ha convertido en importador de granos básicos como el frijol y el maíz, por lo que se paga un sobreprecio que se incrementará por la situación de sequía que se vive en la entidad, alertó el secretario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Mauricio Holguín Herrera.

"México se ha vuelto un gran importador de maíz en lugar de ser un exportador como en su momento lo llegó a ser; ahorita todos los granos nos cuestan mucho más, tenemos que traerlos, hay un problema grande de que no se está reaccionando a la sequía no nada más en Durango pero sobre todo en Durango", señaló.

Y dijo que también en la ganadería hay un gran problema. "Tuvimos una junta con ganaderos, con gente del campo que le entiende muy bien a este tema, hablan de que ahorita es momento de vender el ganado porque en unos meses el ganado ya no va a estar en pie; se habla mucho de las muertes que van a tener las cabezas de ganado y la intención ahorita es poder venderlo en Durango porque no se ha implementado un proyecto Federal para poder recuperar o sobre todo asistir a esta sequía que está teniendo Durango", señaló.

Expuso que en cuanto a los granos, se prevé un mayor costo, lo que impacta en la economía familiar. "Estamos pagando un sobreprecio y sabemos que se va a seguir pagando un sobreprecio para poderlo traer a Durango y pues esto obviamente va a repercutir en la economía de todos los duranguenses. Sabemos que lo principal que consume México y sobre todo Durango es el grano básico: frijol, maíz y de ahí deriva la mayoría de las cosas que se generan para el consumo humano y también animal".

Y aunque todavía no se estima el daño, se prevé que sea cuantioso. "No tenemos todavía un estimado porque no sabemos la repercusión que esto pueda tener, sabemos y estuvimos platicando también con el tema de las presas que ahorita están sumamente vacías, muy afectadas cuando en estos momentos del año normalmente las presas están al tope; de hecho es el momento en el que en años anteriores había que abrirles y soltar agua, en este momento no hay agua para enfrentar los próximos meses incluso los riegos iniciales del año que entra se van a ver muy afectados en esta parte", lamentó.