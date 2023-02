'Gobierno estatal no tocará dinero de maestros'

La Secretaría de Educación del estado de Durango (SEED) informó al magisterio de qué se trata el reordenamiento administrativo del sistema educativo. Consiste en decir "Adiós a los aviadores" y en erradicar malos manejos, altas compensaciones, venta de plazas y personas con títulos falsos.

Además, aseguran que se van a corregir las acciones mal encaminadas en las Secciones 12 y 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y que "el gobierno del estado no volverá a tocar el dinero de los maestros". También señalan que las prestaciones serán entregadas en tiempo y forma y que ya se eliminaron las altas compensaciones a funcionarios y se disminuyeron los sueldos.

Se informó que el gobierno del estado y la Secretaría de Educación recuperaron la rectoría en todos los procesos administrativos, y que se buscará mejorar el funcionamiento del personal y de las áreas de atención. Otra acción es reducir los gastos de operación, transparentar todos los procesos y disminuir los tiempos y procedimientos de los servicios administrativos.

Hay que recordar que el pasado lunes, fue cuando la SEED presentó un programa de reordenamiento administrativo, con el que se busca "dar fin, de una vez por todas" a los actos de corrupción que han denigrado al sistema estatal educativo.

El titular de la dependencia estatal, José Guillermo Adame Calderón, dijo que habrá "mano dura" y adelantó que en Durango capital ya hubo dos casos de personas que fueron detenidas por la venta de plazas magisteriales además de que se están revisando los 33 mil títulos y certificados de las trabajadoras y trabajadores de la educación.

En La Laguna, comentó que hay dos personas involucradas en supuesta venta de plazas magisteriales pero no proporcionó mayores detalles porque hay una investigación en curso.

ESTE MES, NÓMINA IRÁ A REVISIÓN

Ayer, el subsecretario de Educación en La Laguna, Fernando Ulises Adame de León dijo que en este mes de febrero dará inicio una revisión de la plantilla laboral "para decirles cuántas de las 35 mil personas que trabajan en la Secretaría de Educación están cobrando sin trabajar".

Por ahora, el funcionario del estado indicó que se retuvo el pago a cerca de 28 personas pues todo indica que fueron contratados de manera irregular, es decir, que probablemente pagaron por una plaza magisterial.

"Nosotros hemos batallado para localizar a alguna gente. Hemos batallado, dimos de baja a un paquete completo, ya les retuvimos el cheque porque no los encontramos, les paramos el cheque, no se han reportado, retuvimos ya a 28 (trabajadores), no se han reportado", concluyó.

Ajustes

Con el reordenamiento, se busca evitar:

* La venta de plazas magisteriales, los 'aviadores', el tráfico de documentación falsa y la compra y venta de certificados de títulos de carreras.

* Aseguran que habrá 'mano dura' y que pondrán orden en la Secretaría de Educación del Estado de Durango.