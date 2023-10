Miguel Riquelme entrega centro comunitario y nueva estación de bomberos en Acuña

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, realizó una gira de trabajo por la región norte, en el municipio de Acuña, donde encabezó la ceremonia de inauguración de obras de desarrollo social, de atención a la población e infraestructura vial.

En el primero de los eventos, encabezó la ceremonia de inauguración y entrega del Centro Comunitario, así como de la subestación del Heroico Cuerpo de Bomberos, ambos ubicados en la colonia Altos de Santa Teresa.

"Hoy lo que estamos haciendo es, dando bienestar a las familias con este Centro Comunitario que habrá de equiparlo en unos días más Emilio de Hoyos, y además tenemos que poner todos nuestro empeño para atender a los distintos sectores poblacionales, a los adultos mayores, a las mujeres, a los jóvenes todo quienes aportan en una sociedad como la nuestra; tenemos que darles las herramientas necesarias", dijo el gobernador.

Durante su intervención, Riquelme Solís recordó que le quedan 30 días para que concluya su administración y cuando anduvo en campaña, el principal reclamo es que no había obra en Acuña, que no se incluya en el Impuesto Sobre Nómina y que realmente no se compensaba a la frontera, sobretodo a Acuña como era debido.

Agradeció el esfuerzo que realizó el Gobierno del Estado y del Municipio por la obras que se realizaron, además de manifestar que es importante aprovechar las oportunidades y aseguró que Coahuila actualmente es el número I en la generación de empleo y el segundo Estado más exportador del país.