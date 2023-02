García Luna y el fraude electoral

Genaro García Luna suministró al calderonismo el espionaje, la base material y ciertas formas de operatividad para la consumación del fraude electoral de 2006 y, luego que esa corriente política dejó Los Pinos, mantuvo el suministro económico para la continuidad de la carrera de Felipe Calderón y Margarita Zavala, dijo ayer el periodista y productor Epigmenio Ibarra.

Señaló que hay suficientes indicios y datos que apuntan a ese papel poco explorado de la relación de conveniencia entre Calderón Hinojosa y su mano derecha en la "guerra contra el narcotráfico", que fue el tema central y definitorio de la administración calderonista. El espía proveniente del Cisen, García Luna, ayudó a presionar a políticos y a sustentar acciones que llevaron al poder, de manera fraudulenta, a quien ahora se ha refugiado en España.

Pero, ya con el veredicto de culpabilidad contra García Luna, ¿hay una ruta política y judicial viable para procesar a Felipe Calderón, acaso por traición a la patria en cuanto a esa "guerra"?, se le preguntó a Ibarra. "Quizá la ruta para enjuiciarlo, independientemente de la cuestión de traición a la patria va a ser la de los dineros, el cochino dinero. Porque esa operación política que tiene con su mujer se mantiene con dinero, porque sus viajes cuestan", respondió.

Respecto al exconductor de programas de Televisa, ahora del portal Latinus, Carlos Loret de Mola, Ibarra dijo: "entiendo que esté mal, debe estar muy preocupado, debe estar temblando y con razón, porque fue un instrumento ligado a García Luna. En la garcialunización del país, Loret fue un aliado clave", necesario para difundir lo que interesaba al exjefe policiaco (Video: https://bit.ly/3Z0rM1F ).

Por otra parte, aunque no dejan de ser ángulos del mismo asunto, Ximena Garmendia, quien fue sobrecargo de Mexicana de Aviación y luego se adentró en el periodismo relacionado con temas sindicales del gremio y aeronáuticos en general, asegura haber atestiguado que durante las administraciones encabezadas por Vicente Fox y Felipe Calderón había operativos policiacos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para descargar material proveniente de Caracas y Bogotá.

"En varias ocasiones me ocurrió, me tocó ver cómo bajaban cajas inexplicablemente, porque no había motivo alguno para que llegara la Policía Federal, detuviera el avión a mitad de la calle de carreteo, abriera el compartimiento de carga y se pusiera ahí a descargar. Esa era una de las formas para introducir precisamente estupefacientes", dijo.

"Cuando la Policía Federal (antes la AFI) bajaban estas cajas, rodeaban el avión, con armas largas, con torretas y obviamente nos decía el capitán: eviten asomarse, eviten verlos, como que no existen. Otras veces había maletas y nos hacían bajar a todos los pasajeros del avión, ya llegando a la posición de contacto. Nos hacían bajar, bajaban las maletas y curiosamente unas maletas se iban con la policía, pero no el pasajero. La maleta sí se iba pero, si es una detención de estupefacientes detienes al pasajero y detienes la maleta, no nada más te llevas la maleta". (Video: https://bit.ly/3m1Y8dD ).

Astillas: El Senado aprobó ayer el plan electoral B, con la oposición de PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural. Fueron 72 votos a favor y 50 en contra. Se excluyó la cláusula "de vida eterna" para minipartidos sanguijuelas. A partir de esa aprobación senatorial los opositores se lanzan a impugnar tal plan en la Corte y, este domingo, el tema servirá para protestas públicas en la capitalina Plaza de la Constitución y en varias ciudades más… El tribunal electoral federal ordenó que en el proceso para designar nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral se garantice que sea una mujer quien releve a Lorenzo Córdova en la presidencia de ese órgano… ¡Hasta mañana!