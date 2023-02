García Luna, Calderón y Coahuila

Es evidente que la condena al ex Secretario de Seguridad Publica de México en el sexenio del panista Felipe Calderón tendrá repercusiones políticas. En las entidades donde este año habrá elecciones será una campaña publicitaria gratuita que le vino como anillo al dedo a Morena y sus aliados. En Coahuila mucho más, empezó con la exhibición en la "mañanera" del presidente López Obrador de un video donde el ex gobernador Humberto Moreira, además de llamarle usurpador a Calderón, relaciona uno de los testigos claves del juicio, Sergio Villareal "El grande", con el ex senador panista Guillermo Anaya, compadre de Calderón.

El tema incomoda. Molesta. Más cuando Guillermo Anaya tiene la intención de buscar este año una curul en el congreso local por el Distrito 9, como parte de la alianza PRI-PAN-PRD, ejercicio que se convierte en una especie de calentamiento electoral que lo prepare para buscar la alcaldía de Torreón en 2024, de acuerdo al pacto que permitió la alianza de partidos en el estado. La diferencia en este y el próximo año, es que quienes en otros procesos electorales señalaron, condenaron, ridiculizaron y aprovecharon la relación de Anaya con El grande, los priístas, ahora lo tendrán que defender.

Los detalles de esta relación, la forma en que Sergio Villareal "El Grande", habría conocido al entonces presidente Felipe Calderón en la fiesta de bautizo de la hija de Guillermo Anaya, fueron escritos por el periodista mexicano J. Jesús Lemus en su libro El Licenciado, que apropósito estos días no solo cobra relevancia por el proceso electoral en una de las entidades que de la nada tomó protagonismo en el juicio, Coahuila, sino por la condena al ex secretario de seguridad de Calderón, al confirmar los señalamientos que este y mucho otros periodistas habían lanzado al funcionario panista.

Y es que el juicio, seguido segundo a segundo por la prensa internacional, puso en el radar de nuevo a Coahuila con las declaraciones como testigo estrella del ex Secretario de Finanzas de Coahuila en el sexenio de Humberto Moreira, Javier Villareal, quien aseguró que García Luna pagó mensualidades de 25 millones de pesos al diario El Universal por una cobertura a modo, y Moreira fue el intermediario de esta negociación. En ese entendido quedaría como uno de los señalamientos más al ex gobernador, sino hubiera sido porque el ex funcionario coahuilense de paso explicó a detalle uno de los mecanismos de corrupción del sexenio de Moreira.

Según Javier Villareal el ex gobernador priísta Humberto Moreira habría ganado más de 40 millones de dólares a través de ese sistema de corrupción que inflaba los costos y pedía comisión en la obra pública. Y lo que no se sabe es si este año que los panistas de Coahuila, que han aprovechado este tema elección tras elección, guardarán silencio o saldrán a defender al ex gobernador ahora que van de la mano con el PRI en el proceso electoral que este año renovará la gubernatura y el congreso local.

Más allá de la guerra sucia y las campañas de desinformación, el tema es que esto salió en un juicio, en Estados Unidos y la condena para García Luna en los cinco cargos de los que era acusado fue: ¡culpable! Es decir, Morena y sus aliados no tendrán que inventar nada, la sola cobertura del juicio, las declaraciones de un ex funcionario coahuilense y un ex narcotraficante coahuilense, terminan por dejar mal parados tanto al PAN como al PRI, justo en un momento electoral que definirá en gran parte el futuro de esas dos instituciones en la entidad.

Bajo ninguna circunstancia se puede dejar pasar por alto lo referente a Coahuila en el juicio de García Luna. Los que se dijo y lo que faltó por decir. Puede que la culpa no sea de los partidos per se, en tanto a que son instituciones y en ellas también deben haber cuadros respetables, solo que mientras esos partidos sigan secuestrados por los mismos grupos y perfiles, las ganas de cambio entre la población se escuchará repetidamente por lo mismo, más si esos perfiles son relacionados a inexplicables riquezas producto de la corrupción.

Si, Coahuila salió a relación en dos ocasiones durante el mediático juicio y no para bien; sin embargo, lo que más preocupa es que en ninguno de los casos el estado ha brillado por su sed de justicia, por su capacidad de hacer valer la ley. Hasta el momento, el sexenio de la deuda ha sido un tema de otras entidades, acá no hay una sola sentencia, un solo juicio ni una sola investigación. Como tampoco parecen haber investigaciones por lavado de dinero en torno al caso del confeso narcotraficante "El grande", algo que en otras entidades del país si ha pasado.

Por lo pronto, es innegable que la alianza PRI-PAN-PRD salio muy raspada durante este proceso en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, y más complicado se antoja el solo pensar que quienes antes se destrozaban entre ellos PAN-PRI ahora tendrán que salir a defenderse y elogiarse en un intento por convencer a los electores que Morena es prístina de todo mal.

@uyohan