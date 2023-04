Fundación Jimulco se prepara para vacaciones Inicia operativo 'Semana Santa Segura en GP'

La Dirección General de Medio Ambiente, en colaboración con Fundación Jimulco, Asociación Civil y con el apoyo de las corporaciones de seguridad y rescate pondrá en marcha el operativo de prevención y vigilancia en la Reserva Municipal Sierra y Cañón de Jimulco del viernes al domingo de la próxima semana, con motivo de las vacaciones de primavera.

En el operativo participarán unos 60 voluntarios, principalmente habitantes del área natural protegida, autoridades ejidales, el grupo de promotoras ambientales comunitarias, la brigada ambiental juvenil, la brigada contra incendios forestales, el comité de vigilancia comunitaria y el grupo ecoturístico del Barreal de Guadalupe.

Susana Estens de la Garza, titular de la Dirección General de Medio Ambiente, dijo que el alcalde Román Alberto Cepeda González, determinó que todos los grupos de voluntarios reciban apoyo para su estancia y alimentación, durante los tres días de la actividad.

Además, se contará con la presencia del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal y Cruz Roja, durante los días de mayor concurrencia al área natural protegida.

Asi mismo, se instalarán módulos de información en los sitios conocidos como El Realito y en el ejido Barreal de Guadalupe.

Los paseantes serán informados de los sitios más interesantes a visitar y recibirán recomendaciones sobre buenas prácticas de turismo.

En cuanto a las advertencias para los visitantes se solicita no incurrir en actividades de riesgo, no prender fogatas y no dejar basura. De igual forma, por ser un área natural protegida, los personas no deberán extraer, manipular o perturbar la fauna.

Con la finalidad de brindar seguridad tanto a turistas como a los ciudadanos gomezpalatinos, ayer se puso en marcha el Operativo Semana Santa Segura 2023, esto con el fin de dar apoyo a los visitantes que requieran de alguna orientación y asistencia a la población que lo necesite.

La alcaldesa Leticia Herrera Ale dio el banderazo de salida al operativo que está vigente desde ayer viernes hasta que culmine la semana de Pascua.

El Operativo Semana Santa Segura 2023 es un esfuerzo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno Ejército Mexicano, Guardía Nacional, Policía Estatal, Cruz Roja, Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, Protección al Medio Ambiente, Tránsito y Vialidad, dependencias que en todo momento estarán prestos a atender a la población y velar por su seguridad y bienestar así como disponibles para brindar información a visitantes y turistas.

Como parte del operativo se han dispuesto de puntos de auxilio en las entradas a la ciudad y módulos de información en la Central Camionera, además se llevarán a cabo recorridos en los centros donde habrá concentración de gente, esto con el fin de brindar seguridad a los paseantes.

Los habitantes de Gómez Palacio que pueden acudir a divertirse en el Parque Acuático La Esperanza, diversión sin costo para todas las familias, el cual estará a partir del próximo lunes 3 de abril ofreciendo más de 30 inflables entre los que se incluyen albercas gigantes, chapoteaderos, juegos mecánicos, además de presentaciones musicales, cancha de voleibol playero y stands de comida.