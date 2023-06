Fuga de talento en La Laguna alcanza 50 %

La mitad de los egresados en La Laguna de Durango se van de la región en busca de mejores oportunidades laborales, detecta un estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Arturo Ortiz Galán, subsecretario de Sedeco en La Laguna de Durango, consideró que esto es una ventaja al referirse a la mano de obra calificada disponible que tiene la región para la instalación de nuevas empresas, a lo que se suman factores que hacen atractiva a esta zona, como son la seguridad y lo económico que resulta la producción.

"Aquí, a los inversionistas, cualquier cosa que produzcan les sale 30 por ciento más barato que en cualquier otro hub de México, es decir, de Monterrey, de Saltillo, de Chihuahua, o del Bajío, porque desde la tierra es más barata, la mano de obra, porque es oferta y demanda, y todos los servicios que son hacia la industria, son más baratos que en cualquier parte de México, entonces producir aquí, cualquier cosa, desde un tornillo hasta una autoparte, sale 30 por ciento más barato", explicó.

Señaló que se trata de áreas de oportunidad muy importantes que se deben aprovechar.

Específicamente en términos de la mano de obra, indicó que se cuenta con una gran cantidad de instituciones, 78 escuelas técnicas y 72 universidades en todo el estado, pero que el 50 por ciento de los jóvenes que egresan año con año prefieren buscar oportunidades laborales en otras regiones.

"Está muy bien revisado ya, entre el 45 por ciento y el 50 por ciento de los egresados, tanto de las escuelas técnicas como de universidades, se van a otras partes porque aquí no hay todavía suficientes oportunidades para ellos", comentó.

Refirió que el dato se obtuvo mediante un análisis en 2022 y se busca medir nuevamente en el presente año. Los destinos a los que se mueven los jóvenes son Chihuahua, Nuevo León, el Bajío.

"Eso es una ventaja para nosotros, ahorita, para que se alojen aquí las inversiones, en otros estados ya no hay mano de obra, ya no hay agua, ya no hay electricidad, y aquí sí la tenemos, entonces hay que aprovecharlas, y lo estamos haciendo", expresó.

Ortiz Galán dijo que, con las nuevas inversiones que se proyectan, estos egresados de manera natural se quedarán en la región, mientras que también se buscará repatriar a quienes se fueron, pues ya cuentan con experiencia.