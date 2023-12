'Fuerzas Armadas hacen valer paz sin uso excesivo de la fuerza'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los elementos de las Fuerzas Armadas hacen valer la paz y tranquilidad del país sin el uso excesivo de la fuerza y con absoluto respeto de los derechos humanos.

Al encabezar la ceremonia de clausura del Bicentenario del Heroico Colegio Militar 1823-2023, el jefe del Ejecutivo federal destacó que en ese Colegio, así como en todas las escuelas del Ejército, de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y Guardia Nacional (GN) se imparten materias para no cometer abusos de autoridad.

"Ahora más que nunca se ha reafirmado el carácter popular no elitista de las Fuerzas Armadas y ha quedado de manifiesto que los soldados que como siempre he dicho, son pueblo uniformado, saben con profesionalismo aprendido en el Colegio Militar, con disciplina y con convicción hacer valer la paz y la tranquilidad sin el uso excesivo de la fuerza y con absoluto respeto a los derechos humanos.

"Ahora en este Colegio Militar y en todas las escuelas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional se imparten materias para no cometer abusos de autoridad y recordar siempre lo que decía quien fue director, por cierto, de este Colegio Militar, el general Felipe Ángeles: 'La política no es un fin, la revolución no es un fin, son medios para ser hombres a los hombres, nada es sagrado excepto el hombre - y agregaría, la mujer-. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso que todo debemos defender: la vida'".

Acompañado por el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), y por integrantes de su gabinete legal y ampliado, el presidente López Obrador aseguró que bajo su gobierno, las Fuerzas Armadas están cumpliendo a cabalidad sus cinco misiones fundamentales: defender la nación; garantizar la seguridad interior; apoyar el desarrollo social; contribuir al progreso de México: y auxiliar a la población en casos de desastres y otras calamidades.

Afirmó que por su origen popular, y formación nacionalista, las Fuerzas Armadas de México, siempre han sido leales al pueblo mexicano y respetuosas de las autoridades civiles y afirmó que bajo su gobierno se ha reafirmado su carácter no elitista.

Titular de la Sedena destaca remodelación del plantel para estudiantes de GN

En el marco de la Ceremonia de "Clausura de los festejos del Bicentenario del Heroico Colegio Militar", el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, dijo que en el plantel se ha efectuado un proceso de remodelación del plantel que responde a la necesidad de albergar a los integrantes de la Guardia Nacional (GN).

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Sedena manifestó que los integrantes de la GN se forjan en estas aulas con una aprendizaje orientado a la formación policial y de seguridad pública.

Así como al requerimiento determinante de contar con una infraestructura moderna acorde a la realidad actual capaz de competir con las mejores universidades del mundo.

"Finalmente para que con estas instalaciones renovadas sigamos recorriendo muchos años de vida institucional, conservando y fortaleciendo la esencia de valores y virtudes en los que fundamentalmente se basa la educación militar.

"Bajo estas premisas hoy como ayer, este recinto educativo se consagra como un plantel de excelencia que abre sus puertas a toda la juventud mexicana que desee servir a México desde el Instituto Armado.

"Por ello debemos preservar este histórico baluarte nacional para que siga siendo un semillero de oficiales, íntegros y profesionales, mujeres y hombres líderes del Ejército y de la Guardia Nacional", resaltó.