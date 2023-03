Fuerza Rosa Laguna y Coro INMUS conmemoran el 8M con concierto en el Nazas

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la asociación Fuerza Rosa Laguna y la Jurisdicción Sanitaria Número 6, en colaboración con el Coro del Instituto de Música de Coahuila (Coro INMUS), ofrecieron durante la noche de este martes, en el Teatro Nazas, un concierto titulado Una sola voz.

Fuerza Rosa Laguna tiene como misión realizar actividades dirigidas a la promoción de un mayor conocimiento sobre el tema del cáncer de mama, reforzándose en campañas de detección temprana, capacitando a la población en general y en riesgo de adquirir este padecimiento.

Cabe destacar que, desde hace ocho años, el Coro INMUS es dirigido por la maestra Luz Alicia Ávila Frías, soprano egresada de la Escuela Superior de Música de Durango, quien profesa gran admiración por la música mexicana y las canciones de la compositora María Grever. El coro está integrado por un total de 70 cantantes, de los cuales 40 son mujeres.

“El INMUS aceptó la invitación y se hizo todo un concierto con diferentes ensambles, hay un ensamble vocal de cámara, un ensamble de percusiones y el coro”, indicó Ávila Frías en entrevista previa al evento.

Ante una buena afluencia del público, que incluyó la presencia de mujeres que han acudido a la asociación, el concierto dio inicio pasadas las 20:00 horas.

El programa de la noche incluyó piezas de bolero y tango como La perla de la mora, El último café, Te quiero, Dulce Embeleso, Por la orillita del río, Heinderröslein, Katamilla, Chromatic Fox Trot, Fred no Frevo, Juramento, El día que me quieras, Mamá Inés, además de Tempus est iocondum y Veni, veni, venias de Carl Off.

“Nos gusta la causa, creo que hay muchas mujeres que padecen de esto. Nos gusta poder ayudar y colaborar. Pienso que la música también habla de equilibrio y salud a nivel mental y emocional, hacer que las personas que nos escuchen un momento puedan olvidar sus problemas”.