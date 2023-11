Frenan LTG hasta fin de año

Al menos en lo que resta del año se mantendrá suspendida la entrega de los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) de la SEP federal en Coahuila y se continuará trabajando con la colección de materiales educativos "Coahuila Educa" que tuvieron un costo superior a los 72 millones de pesos y que fueron financiados con recursos estatales.

Aunque hace casi un mes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional presentada por el Gobierno del Estado contra los LTG, hay otros tres litigios en juzgados federales que impiden la distribución de los mismos.

El secretario de Educación del estado, Francisco Saracho Navarro, dijo que el juicio de amparo que interpuso la Asociación Estatal de Padres de Familia fue aplazado por el Tribunal de Circuito en Saltillo hasta el próximo viernes 22 de diciembre del año en curso.

El funcionario dijo desconocer el motivo y aclaró que el juicio de amparo es contra la Secretaría de Educación del estado de Coahuila a efecto de que no se distribuyan en educación primaria y secundaria los ejemplares del gobierno federal. Dijo que los otros dos juicios de amparo corresponden a un particular y a otra asociación, aunque no brindó mayores detalles.

"Una es de la Asociación de Padres de Familia, creo que es la 733/2023, y las otras dos son, una de un particular y otra de una asociación que interpuso, las tres tienen la misma fuerza, las tres van contra la Secretaría de Educación Pública del gobierno del estado a efecto de que no distribuyan los libros de texto, vamos a esperar la resolución del viernes 22 de diciembre", explicó.

Saracho Navarro agregó que hace unos días consultó con la Consejería Jurídica de Coahuila y que le dijeron que el gobierno del estado aún no había sido notificado de la resolución de la controversia constitucional de la SCJN. "Me comentó que de momento no había sido notificado pero bueno, yo creo que esa respuesta la debe dar el consejero jurídico, a ciencia cierta él será, en virtud de que fue la consejería jurídica la que interpuso la controversia".

El secretario aseguró que mientras se determina lo anterior, los niños, niñas y adolescentes del estado "tienen un material educativo de primera calidad" e insistió que no puede adelantar nada hasta en tanto los jueces de distrito no emitan una resolución sobre los juicios de amparo en mención.