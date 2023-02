Francisco Garza Olayo escribe versos desde el romance

Tiene 26 años, pero dice que su interior alberga a un alma vieja. Francisco Garza Olayo sostiene un café, un cuaderno de notas y el ejemplar de su nuevo libro: Un nuevo romántico en el siglo XXI, el cual le ha generado satisfacción y la posibilidad de transmitir sus versos a nuevos lectores.

El encuentro de Garza Olayo con la poesía ocurrió durante sus estudios en la escuela primaria. Tenía entre ocho y nueve años cuando comenzó a escribir. “Recuerdo con cariño esos momentos. Me ponía a escribir en los recesos y se lo llegué a mostrar a maestras que me daban clases. Les gustaba mucho, pero nunca lo llevé a algo más”.

Mario Benedetti, Julio Cortázar y el coahuilense Manuel Acuña son poetas que le influenciaron. Garza Olayo se refiere a Nocturno a Rosario como un poema lleno de pasión. Él mismo dice tenerla en su escritura, o por lo menos intenta aproximarse a ella.

Un nuevo romántico en el siglo XXI surgió durante la pandemia. Su contenido se traduce al tiempo aprovechado por el autor para sumergirse en la escritura. El volumen se nutre de un centenar de poesías donde el romance funge como eje rector, pero también aborda otros temas de la vida como la religión, la niñez, la juventud, la familia, el amor a la madre, al padre, al hermano, a los abuelos. Además de metas, sueños y anhelos.

“Dedico incluso poesías a mi ciudad. Yo soy torreonense y le escribo a Torreón, a Coahuila, a México. Hablo de la política, del amor, del desamor… es un libro muy vasto”.

Para su publicación, el lagunero tuvo la oportunidad de firmar con la editorial Baker & Jules, cuya sede principal se encuentra en Las Vegas, Estados Unidos. Inicialmente, Garza Olayo tenía contemplado sólo publicar 33 poemas (en una referencia religiosa), pero la escritura lo llevó más allá.

“Va todo corrido, del poema uno al poema cien. Empiezo con el poema a mi madre, pero hago la poesía a una madre, desde una perspectiva muy amplia: del sentimiento que genera un hijo hacia una madre. Eso me parece muy padre, porque siento que, aunque yo dedique ese poema a mi madre, la gente cuando lo lee y la gente que lo ha leído, me dicen que se identificaran con el sentimiento”.

En su familia es el único que escribe poesía, por eso llevarlo a un plano más profesional le significó un reto. Le agrada que sus versos puedan ser compartidos y considera que en las nuevas generaciones se ha perdido un poco este aspecto.

“Se ha perdido el tema del romanticismo. El poder compartir este libro con la gente, me llena de satisfacción. Estoy muy agradecido con la gente, con Dios, porque he recibido buena respuesta en las ventas”.

Desde agosto de 2022, Un nuevo romántico en el siglo XXI puede conseguirse en línea, a través de la plataforma Amazon en Estados Unidos y México, tanto en formato digital, como en pasta dura y pasta blanda.

“Me gusta mucho la poesía. Más allá de que me guste, también me gusta mucho leer. De Mario Benedetti me gusta mucho su poema de Te quiero”.