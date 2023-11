Fox cierra cuenta de X tras denuncia de MC

Luego de que Movimiento Ciudadano presentara una denuncia contra Vicente Fox por violencia política de género en contra de Mariana Rodríguez, el expresidente eliminó su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Cabe recordar que la denuncia de MC se deriva luego de que el expresidente se refiriera como "dama de compañía" hacia la esposa del precandidato del partido naranja, Samuel García.

A lo que respondió: "no le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar".