Fiscalía tramita nueva orden contra García Luna

México anunció que se tramita una nueva solicitud de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien desde la semana pasada está siendo enjuiciado en Estados Unidos por cargos de recibir sobornos millonarios para proteger al Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General de la República informó en un comunicado que hay una solicitud de aprehensión contra "Genaro 'G'" que "se halla en trámite", pero no ofreció detalles. Un agente federal confirmó a The Associated Press que la acción es contra García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón. De concretarse la medida podría sumarse a otras dos órdenes de captura que tiene en México por el ingreso ilegal de armas y licitaciones penitenciarias.

La Fiscalía descartó que las acciones que se siguen en México estén relacionadas con el proceso que se desarrolla en Estados Unidos, donde García Luna se encuentra detenido desde 2019, y dijo que el juicio "no incide, en modo alguno, con los procedimientos mexicanos".