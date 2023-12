FGE exhorta a evitar fraudes al momento de comprar autos usados

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), exhorta a evitar fraudes al momento de comprar autos usados y pidió a las personas a que antes de adquirir la unidad acudan a las oficinas en las distintas delegaciones de la entidad a verificar que no tenga reporte de robo.

Alejandro Horta Dávila, director de la Unidad de Control Vehicular e Investigación al Robo de Vehículos, dijo que se cuenta con enlaces en todas las delegaciones para la revisión de los vehículos físicamente, esto a razón de que los vehículos pueden contar con alguna alteración y la gente no se puede percatar de ello, por eso es necesario que acudan a las oficinas, con el objetivo de someter el automóvil a verificación por parte de elementos especializados y que se realice una observación del vehículo y determinar si cuenta con alteración en sus documentos.

"Antes de comprar un vehículo automotor hay que asegurarse que el propietario le proporcione la Carta de No Robo, ésta certifica que el vehículo que va a adquirir, no tiene ningún reporte o se ha visto involucrado en algún acto delictivo" dijo el funcionario.

En caso de que el vendedor no se lo proporcione, usted deberá acudir a las oficinas de la FGE con el vehículo a solicitar que verifiquen que el automóvil no tenga reporte de robo. No arriesgue su patrimonio. El trámite es gratuito.