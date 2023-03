Fergie al Salón de la Fama

XxCuando uno escucha Premier League, una relación inmediata que puede hacer es: Manchester United. Y cuando uno escucha Manchester United, al menos en la etapa contemporánea, la relación indudable es: Sir Alex Ferguson.

Esta semana, Fergie entró al Salón de la Fama de la Premier League, junto a Arsene Wenger, exDT del Arsenal. Ambos, totalmente legendarios, únicos y protagonistas de una de las mejores rivalidades que se pudieron disfrutar en el balompié británico, sobre todo a inicios de los 2000.

Como bien recordaremos, ya hace una década que Ferguson dejó al Manchester United. Lo hizo por la puerta grande, despidiéndose con un título y encaminando ligeramente un cambio generacional donde el nombre que aún prevalece ha sido y es pieza fundamental del equipo: David de Gea. El meta español llegó por allá del 2011-2012, y hasta la fecha, es titular indiscutible y todo parece indicar que será renovado su contrato.

Eran otros tiempos, pero Ferguson se caracterizó por traer fichajes efectivos y un tanto polémicos. De hecho, la lista de traspasos más caros en su etapa la encabeza Rio Ferdinand, quien por allá del 2002 llegó al United procedente del Leeds por 46 millones de euros. Una cifra poco habitual para la época. El que le sigue es la 'Brujita' Verón, quien desde la Lazio llegó por unos 42.6 millones. Claramente uno rindió mucho más que el otro. Sin embargo, hay que mencionar movimientos como los de Rooney (37 m), van Persie (28 m), van Nistelrooy (27 m), de Gea (25 m) o Cristiano Ronaldo (19 m). Un crack para los refuerzos, Sir Alex.

Segundo tiempo

Otro tema importantísimo de Ferguson es 'La Clase del 92', apodo que recibió la generación de seis amigos que lo pasaban bien jugando y triunfando en la cancha: Giggs, Scholes, Beckham, Butt y los hermanos Neville. Justamente existe un documental que reúne a estos exfutbolistas y recuerdan juntos hazañas que tuvieron a finales del milenio pasado, donde evidentemente, la cereza del pastel fue la Final de Champions League ante el Bayern en Barcelona. Una remontada totalmente épica sobre los segundos finales.

También hay que mencionar lo que hizo Sir Alex con futbolistas de un perfil más bajo. Aquel mítico 8-2 al Arsenal en 2011 presenta nombres como Tom Cleverley, Anderson, Evans, Young, Wellbeck o Smalling. O canteranos como Darron Gibson que si bien no terminaron de explotar como estrellas, sí que rindieron a un nivel decente por casi una década en el club. Imposible olvidar el equipo que llegó a Wembley para la Final de Champions por aquellas fechas: Giggs, Vidic, Carrick o Ferdinand u Owen no eran precisamente los más jóvenes ni estaban en su mejor momento.

Ferguson eligió a Moyes para que le sustituyera hace diez años, y por lo que pasó, definitivamente no fue la mejor elección, pero como también desfilaron DT's probados como van Gaal, Mourinho o Rangnick, o hayan dado la confianza a gente de casa como Giggs o Scholes, quedó claro que las cosas no estaban del todo bien de raíz. Hoy con ten Hag se ve la mano dura. El tiempo dará la razón, pero de momento las cosas pintan bien en Old Trafford.

Tiempo extra

Sir Alex Ferguson dirigió 810 juegos en Premier League, de los cuales ganó 528. Consiguió 13 títulos con el Manchester United, y a nivel individual ganó 27 veces el entrenador del mes y otras 11 el entrenador del año.