Fallece la controversial escritora británica Fay Weldon a los 91 años de edad

A través de su cuenta de Twitter, la agencia literaria de Georgina Capel anunció este jueves el fallecimiento de la escritora británica Fay Weldon, célebre por ser la autora de novela The life and loves of a she-devil (1983), publicada en español como Vida y amores de una diablesa. Tenía 91 años de edad.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Fay Weldon (CBE), autora, ensayista y dramaturga. Murió en paz esta mañana 4 de enero de 2023”, se indicó en el tuit acompañado de una fotografía de la autora.

Nacida en Reino Unido, en 1931, pero criada en Nueva Zelanda, Fay Weldon ostentó en sus obras un estilo empapado en sátira. Desde la publicación de su primera novela The fat woman’s joke (1967), su legado dejó más de 30 libros publicados, incluyendo Praxis (1978), obra con la que logró ser finalista del prestigiado Premio Booker, el mayor galardón de las letras inglesas, en 1979.

Llegó a ser considerada como un ícono temprano del feminismo, pero después protagonizó controversia por su estilo, al grado de ser considerada “traidora”. Autodeclarada feminista, Weldon buscaba escribir y dar voz a mujeres que con frecuencia son ignoradas por los medios de comunicación.

No obstante, comentarios emitidos por la escritora fueron combustible para controversias. En una entrevista de 1998, indicó que la violación “no es lo peor que le puede pasar a una mujer si está a salvo, viva y no marcada tras el evento”. Otra declaración que le fue reprobada se generó en 2017 para la BBC. Allí dijo que, si bien el cambio social ha sido enorme gracias al feminismo, no todo era tan maravilloso: “Vimos un mundo de mujeres jóvenes, sanas, inteligentes y esforzadas. Y, sinceramente, no prestamos mucha atención a aquellas que no eran como nosotros”.

Otro episodio controversial se gestó en 1983, cuando Salman Rushdie volvió a ser nominado para el Premio Booker, tras ganarlo en 1981. No obstante, el galardón le fue dado a J. M. Coetze por su novela Vida y época de Michael K. Al ver el fallo del jurado encabezado por Fay Weldon, Rushdie enfureció, irrumpió en gritos e insultos y durante dos años le retiró la palabra a la autora británica.

Su última publicación, Why Will No-One Publish My Novel?, vio la luz en 2018.

La novela de The life and loves of a she-devil fue llevada al cine en 1986. Fue dirigida por Susan Seidelman y protagonizada por Meryl Streep y Roseanne Barr, bajo el título The devil.