Facturación a PASA, de 26 mdp al mes

La facturación a la empresa Promotora Ambiental de La Laguna (PASA) alcanza los 26 millones de pesos mensuales en Torreón, tras el aumento de 13 por ciento en promedio, que se tuvo en los diferentes servicios durante el presente año.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales en el Municipio de Torreón, dijo que el incremento es de acuerdo a la fórmula establecida en el contrato, en base al aumento en factores como la gasolina, el incremento al salario mínimo, así como el Índice de Precios al Consumidor, es decir, la inflación.

"El salario mínimo fue cerca del 20 por ciento, la inflación del 8 por ciento, la gasolina también influye mucho, porque el principal servicio de PASA es recolección casa por casa", comentó el funcionario, "ya se pagó el mes de enero, fueron alrededor de 26 millones de pesos".

La Tesorería Municipal busca negociar a la baja esta cifra, no obstante, ya se cubrió el importe de la factura del servicio de limpieza correspondiente al primer mes del año, con un aumento del 13 por ciento, en promedio, en los servicios que brinda la empresa concesionaria.

El año pasado, PASA solicitó también un aumento que, en promedio, fue del 13 al 16 por ciento en los diferentes servicios que presta al Municipio de Torreón, de ahí que el Ayuntamiento solicitó al Congreso del estado que se hiciera una revisión de las tarifas. No obstante, la comisión no ha sesionado y ni siquiera se ha instalado, por lo que los diputados no han revisado el tema.

En el Municipio, el pasado 18 de enero, los regidores de la comisión de Servicios Públicos aprobaron por unanimidad la integración del Órgano Supervisor de PASA, dictamen que fue aprobado por el Cabildo en pleno, por unanimidad, durante la sesión del 20 de enero, pues este grupo será el que evaluará las acciones de la concesionaria en la recolección de basura, pero tampoco se ha reunido.

En relación a la primera sesión del Órgano Supervisor de Limpieza, el director de Servicios Públicos dijo que se espera que sea en estos días su toma de protesta y que se cuente con la presencia del alcalde Román Alberto Cepeda González, a fin de arrancar con las actividades que desarrollará y temas, como son la supervisión de PASA, programas de concientización ambiental, y la reglamentación en los predios privados para que los propietarios se vean obligados a limpiarlos.

En este tema, Villarreal Cuéllar dijo que la Dirección de Urbanismo realiza un estudio de cuántos son los predios que se encuentran sucios en la ciudad o que han acumulado escombro, a los cuáles se les notificará para que procedan a la limpieza correspondiente.

La propuesta del Órgano Supervisor de limpieza está estipulada en la cláusula décima del convenio de prórroga del contrato de concesión para realizar el servicio de limpieza, consideran las etapas de barrido, recolección y disposición final en el relleno sanitario de los residuos sólidos e incineración o confinamiento en celdas especiales de los residuos biomédicos, así como la puesta en marcha y operación del Sistema Integral de Limpieza del Municipio de Torreón, Coahuila, celebrado por el Ayuntamiento de Torreón, con la persona moral denominada "Promotora Ambiental de la Laguna" S.A. de C.V., subsidiaria de Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V., de los integrantes ciudadanos del Órgano Supervisor a que refiere el instrumento legal mencionado.