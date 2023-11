Exigen un alto a la violencia de género

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el colectivo de Madres Poderosas, se plantó frente al Antimonumento para colocar moños de color naranja a los conductores, como un llamado de basta a la violencia.

Se trata del grupo de madres que han vivido en carne propia el perder a una hija por una de las expresiones más extremas de la violencia: el feminicidio.

Bertha, Lourdes, Elizabeth, María Elena, Rosy y Cristela, quienes forman parte de este colectivo, se plantaron frente al Antimonumento, ubicado en la prolongación y bulevar Revolución en Torreón, en donde con los nombres y rostros de sus hijas plasmados en una playera, abordaron a los automovilistas para colocarles un moño, como señal de un alto a la violencia. La mayoría aceptó recibirlo.

Elena de la Fuente, madre de Cecilia Eguía, asesinada en octubre de 2014 por su expareja, comentó que este 25 de diciembre es una fecha que no debiera ni de existir ni de conmemorarse.

"Para nosotros no es nada agradable el tener que conmemorarlo en carne propia, porque la máxima expresión de la violencia contra la mujer es el feminicidio, y desgraciadamente nos toca a nosotras como mamás, pegadito", compartió.

Para esta madre de familia, es necesario tener más cultura desde pequeños, "enseñar a los niños de lo que no debe de hacerse, esa es la empatía con las mujeres… desde el kínder hace falta valores, en las casas".

Pero también mencionó que es necesario tener una estrecha comunicación con sus hijas, para tener esa confianza de que compartan todo lo bueno y lo malo que ellas viven.

"Yo quisiera retroceder el tiempo y ponerme las pilas, de verdad, porque a lo mejor yo lo vi y lo dejé pasar, a lo mejor lo vi y no me percaté del peligro en el que estaba mi hija, entonces como mamá, debemos de ponernos más las pilas y estar al pendiente de cada una de las cosas que ellas viven", recalcó.

DEL CASO DE SHARON

Bertha Alicia Quiñones, es madre de Sharon Niño, quien fuera asesinada por un desconocido el 14 de noviembre de 2016, en Torreón.

"Mi hija dentro de lo malo, no conocía a la persona que la asesinó, era una persona totalmente ajena a nuestro núcleo familiar y de amistades, ella vendía su coche, llegó este individuo que le iba a comprar el carro… la contactó por medio de una amiga, confió, llegó él, que a comprarle la camioneta y la asesinó en su casa".

Para Bertha, esta fecha es muy difícil para todas las madres que han sufrido en "carne propia la violencia".

"Porque mi hija no vivía esa violencia en su casa, ella era madre soltera, era autosuficiente, ella era maestra, tenía un doble trabajo y aún así no fue exenta de esta situación".

A siete años de la pérdida de su hija, consideró que la justicia en ocasiones no esta de parte de las víctimas. "Yo le dije al juez que era un asesino, no tenía vuelta de hoja, al final salió en libertad a los dos años, pero no todo el tiempo estuvo en la cárcel, y al poco tiempo hizo lo mismo".

Pero Bertha no solo perdió a una hija, sino también a su nieta, que entonces tenía un año y tres meses de edad, y quien además fue víctima del asesinato de su madre.

Y es que aunque su hija no estaba junto al padre de su nieta, la pequeña quedó bajo su cuidado, y hasta el momento desconoce cómo está y dónde está.

"Mi nieta se llama Tábata Martínez Niño", y comentó que aunque emprendió acciones para recuperarla o saber cómo está, "no ha pasado nada".

Es así como las madres que han perdido a sus hijas, vivieron este 25 de noviembre, en espera de que terminen de su sumarse más mamás como ellas, ya que en este 2023, se han sumado dos, tras sufrir del mismo dolor.