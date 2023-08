Exigen localización de desaparecidos

"De norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha cueste lo que cueste". "Únete, únete que tu hijo puede ser". "Se ve, siente nuestros hijos están ausentes", fueron parte de las consignas de los familiares de personas desaparecidas que marcharon en Torreón en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Cerca de un centenar de familiares de los diferentes colectivos laguneros, se sumaron y salieron a las calles para visibilizar un año más, la problemática que aún aqueja al país.

La Plaza Mayor fue el punto de reunión de los participantes quienes fueron llegando uno a uno poco después de las 17:30 horas, con sus pancartas y las fotografías de sus seres queridos junto a sus fichas de búsqueda y otros más, ataviados con playeras con rostros impresos

El contingente partió escoltado por elementos de Tránsito y Vialidad del Municipio con destino a la Alameda Zaragoza, donde se ofició una misa por todas las personas que aún no han regresado a casa.

Cerca de las 19:00, los colectivos llegaron a la Alameda Zaragoza justo frente a la fuente del pensador.

A una sola voz, fueron pasando lista y respondiendo "presente ahora y siempre". "Por todos los desaparecidos del mundo entero, presente, ahora y siempre; Por los desaparecidos de México, presente, ahora y siempre". "Por los desaparecidos de Coahuila, presente, ahora y siempre; por los desaparecidos de Torreón, presente, ahora y siempre; por todas las madres que murieron sin saber de sus hijos, presente, ahora y siempre", fueron parte de las consignas previas a la celebración eucarística. Fue el padre Rafael López, quien además de participar activamente en la marcha, se encargó de oficiar la misa por los desaparecidos.

POSICIONAMIENTO

"Aquí estamos nuevamente con sed de justicia con ganas de qué realmente se haga un trabajo de búsqueda y localización de los nuestros y que dejen de estar tan omisivos, que haya tanta impunidad y corrupción", manifestó Silvia Ortiz, del grupo Vida, en presentación de los colectivos participantes.

Mencionó también, que actualmente han visto cómo el Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los quiere hacer a un lado. "Nos duele después de los avances que tuvimos en sexenios anteriores, este gobierno era un lado y que esto desgraciadamente viene como cascada, si el Gobierno Federal lo hace, los estados lo aplauden porque se les quita la chamba, se les quita las ganas de querer trabajar y que no lo debemos de permitir". Razón por lo que aseguró que las familias de personas desaparecidas seguirán siendo para ellos como "una piedra en sus zapatos". "Nos van a seguir escuchando aunque seamos una piedra en sus zapatos", recalcó.

Sobre el cambio de gobierno que se avecina en el estado de Coahuila, dijo que lo único que esperan es que se dé esa escucha que se ha dado en el actual sexenio de Miguel Riquelme.

"El Estado es el Estado modelo a nivel nacional en el trato y en las leyes y en todo el compromiso. Están haciendo buena chamba con la localización de personas que desaparecen de manera inmediata, son pocos los desaparecidos que no se localizan. actualmente", recalcó. Pero aclaró que el problema sigue siendo para los casos de larga data. "No hicieron su chamba que al final del tiempo seguimos y vamos a seguir siendo incómodos pero si no hicieron bien su chamba, en su momento ese no va a ser problema de nosotros".