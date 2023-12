Exhumarán cuerpo de Yuliana, pequeña fallecida por presunta negligencia en el IMSS 71 de Torreón

Como parte del proceso de investigación la próxima semana se exhumará el cuerpo de la niña Yuliana Esparza Salazar, fallecida el domingo 8 de octubre de 2023 a los dos años de edad en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS de Torreón y cuya familia acusa que su deceso se debió a una probable negligencia médica luego de que el personal de salud le administró un medicamento equivocado.

Después del fallecimiento, los padres de la menor, Cristina y Juan Carlos, narraron que en la clínica le prescribieron fluconazol a su hija para combatir infecciones por hongos en diversas partes del organismo, pero presuntamente terminó recibiendo lidocaína, utilizado como anestésico local y en forma endovenosa, empleada para tratar arritmias cardiacas.

La madre de la pequeña informó que el acto de exhumación de los restos mortales fue solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) y que se espera que sea entre el martes y jueves de la próxima semana. "Yo como mamá quiero que reconozcan el daño que hicieron, que no estoy loca, que hubo algo mal en el procedimiento y que por culpa de esa negligencia médica mi hija se me fue, eso es lo que quiero, la justicia. No sé que proceda, si un cargo legal, cárcel, quitarle la cédula a las personas involucradas, que dejen de ejercer, indemnización, todo lo que corresponda, hasta donde llegue", sostuvo. Cristina comentó que debido a que se atravesarán las fiestas decembrinas, espera que los resultados estén listos a finales de enero del próximo año 2024.

Además de la denuncia ante la Fiscalía, hay una queja presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por una supuesta negligencia médica. Los padres de Yuliana consideran que se vulneraron sus derechos humanos por acciones y omisiones provenientes de la institución de salud y pidieron que se indague el tema.

YULIANA Y SU CASO

El caso fue publicado el pasado 13 de octubre de 2023 en El Siglo de Torreón bajo el título de "'A mi hija le hicieron mucho daño...'; Yuliana, de 2 años, murió por una presunta negligencia médica".

A inicios de septiembre de este año, les dijeron que la niña tenía leucemia y la supuesta negligencia médica se dio cuando Yuliana había sido ingresada en el Hospital de Especialidades, donde primero le colocaron un catéter venoso central y posteriormente se inició con el proceso de quimioterapia.

Cristina relató que fue el domingo primero de octubre que supuestamente el personal se equivocó de medicamento, lo que impactó negativamente en la salud de su pequeña hija.

En su momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que la persona señalada en dicha queja fue separada por protocolo del área asignada, en tanto se desarrolla y concluye la investigación, de la que se deriven o se deslinden responsabilidades. "Paralelamente, el IMSS fue notificado de una denuncia penal, misma que ya se atiende por el área jurídica para dar el trámite correspondiente. El instituto colaborará con las autoridades ministeriales con la información que le sea requerida", detallaron.