'A mi hija le hicieron mucho daño...'

Yuliana fue una hija muy deseada. Cristina, su madre, tardó dos años en embarazarse. Todo el tiempo se la estuvo pidiendo a Dios hasta que su deseo se concedió. Hoy, enfrenta la dolorosa pérdida de su hija de dos años de edad, "el ser más bello de este mundo". Dice que se la arrebataron por una presunta negligencia médica en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS de Torreón.

Desde que nació, Yuliana llamó la atención del servicio médico debido a la baja de plaquetas en su sangre, por lo que estuvo en seguimiento y la comenzaron a tratar por una trombocitopenia en el recién nacido, que con el paso del tiempo pasó a trombocitopenia secundaria. Después, se manejó como un síndrome mielodisplásico, un desorden clonal de las células hematopoyéticas, con riesgo variable de transformación a leucemia. Una vez al mes, Cristina y su esposo Juan Carlos llevaban a Yuliana al área de Hematología de la clínica No. 71.

Hace mes y medio, le hicieron un tercer aspirado de médula ósea con resultado positivo. "El 7 de septiembre mi hija tenía cita con la hematóloga, ese día precisamente cuando fui a dejar mi otro hijo al colegio, al bajar a mi niña de la camioneta, noté que ya traía un poquito de sangrado en la nariz, fue un foco de alarma para mí porque ella nunca había sangrado y todos los que tenemos a pacientes en el área de Oncología, sabemos que hay que estar alerta ante este tipo de señales", narró Cristina.

De inmediato llevó a su hija a la clínica. Tenía cita a las 10 de la mañana y la mujer entró en desesperación porque ya casi era mediodía y no atendían a la pequeña.

Apresurada se fue al área de Admisión (Urgencias) y el personal de salud le empezó a tomar los signos vitales a la niña, le hicieron un estudio de biometría y había baja de plaquetas.

DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA

En ese momento, llegó la médica de cabecera de Yuliana y de manera directa y si un contexto de tiempo, Cristina dice que le lanzó "una bomba súbitamente".

" 'Señora, ya llegaron los resultados de Yuliana y pues sí, tiene leucemia', así me dijo, a mí me cayó como un balde de agua fría, no sabía como reaccionar, me lo dijo delante de la gente, delante de los niños, no hubo privacidad, no tuvo tacto en decírmelo.

Me dice: 'se va a quedar aquí de una vez para que inicie su tratamiento de quimioterapia'. Yo le pregunto que cuánto tiempo más o menos y me dice que un mes", detalla Cristina. Juan Carlos estaba de viaje y no podía digerir la noticia ni sabía con quién apoyarse.

Ese día, subieron a Yuliana al tercer piso a Oncología Pediátrica para iniciar con su proceso de quimioterapia, aunque primero le harían transfusiones. Como la niña seguía con plaquetas demasiado bajas, se determinó colocarle un catéter venoso central dos semanas después para suministrarle antibióticos y la misma quimioterapia. Yuliana seguía con baja de plaquetas, por lo que antes de entrar a quirófano, Cristina firmó su consentimiento informado por cualquier riesgo que se pudiera presentar.

La cirugía fue un éxito y la menor fue trasladada a una habitación aislada para iniciar con su quimioterapia y para protegerla de agentes externos.

La quimioterapia duró una semana y concluyó el 26 de septiembre. Hubo un día en el que Yuliana presentó fiebre y el personal inició con el protocolo de la "hora dorada", que consiste en brindar antibiótico los primeros 60 minutos al paciente en caso de alguna complicación.

"Fomentos, paracetamol, vigilancia, al día siguiente Yuli ya no tenía fiebre, terminó toda la semana y Yuli comiendo, jugando, riendo, ni parecía niña enferma, todo normal".

El domingo primero de octubre, Cristina se fue a descansar y Juan Carlos se quedó al cuidado de su hija y atento a la bitácora que llevaba su esposa, sobre todos los alimentos y medicamentos que se le suministraban a la niña. A las 13:15 horas ingresó al cuarto de aislados una enfermera sin identificarse y aplicó a la menor un medicamento intravenoso sin informar al padre de cuál se trataba.

Juan Carlos le preguntó y ella le contestó que fluconazol, un medicamento utilizado para combatir infecciones por hongos en diversas partes del organismo. El hombre le dice que el fluconazol no se lo habían prescrito con anterioridad a Yuliana, la enfermera fue a preguntar y regresó y le dijo que sí, que estaba indicado para la paciente de la cama 340.

Pasaron algunos minutos y la niña empezó con dificultades para respirar. Juan Carlos le avisa a la enfermera y ella le contesta que traerá algo para limpiarla pues tiene moquito; él la cuestiona pues su hija no tenía signos previos de algún catarro o resfriado. Yuli batallaba cada vez más para respirar y Juan Carlos le notificó a una doctora de guardia, misma que le dijo que daría indicaciones a la enfermera de un lavado nasal.

"Y en lo que estaba ahí la doctora, mi hija se empieza a estirar toda, dilata sus ojos y deja de respirar totalmente. La doctora se da cuenta y le dice a Juan Carlos 'papá, ponga el cronómetro rápido porque va a entrar en crisis convulsiva'. Mi esposo se puso nervioso y saca la cámara y estuvo grabando toda la crisis, fueron más de 20 minutos, me dio el tiempo suficiente de yo, estando en casa, llegar a la clínica 71. Todo el equipo médico llegó, no la podían controlar".

Al poco tiempo, el matrimonio recibió la noticia de que habían sedado e intubado a Yuliana y que le harían una tomografía para identificar o descartar alguna lesión cerebral.

No hubo daños y la niña fue trasladada a Terapia Intensiva, por un periodo de 24 a 48 horas y después regresaría al tercer piso.

'SE EQUIVOCARON'

El lunes 2 de octubre, se les informó que Yuli tenía principios de neumonía y que la tratarían con antibiótico de alto espectro pero no hubo respuesta favorable, pues la niña tenía el sistema inmune debilitado. En ese tiempo, Cristina no paraba de cuestionar al personal de salud. Les preguntaba qué era lo que le había provocado la crisis convulsiva a su hija, si todo iba bien y estaban a una semana de regresar a casa. Primero, le dijeron que probablemente había sido una reacción alérgica al fluconazol.

"Pero yo seguía preguntando una y otra vez, ¿qué le pasó a mi hija?. El martes, me dice la jefa de Terapia Intensiva que hay un Comité de Farmacovigilancia que está haciendo una investigación, "lo que le pasó a Yuliana es un evento inusual, no solo lo estamos haciendo por su hija, lo estamos haciendo por todos los niños porque no queremos que vuelva a presentarse una situación así, creemos que no fue el fluconazol y al parecer a su hija en vez de ponerle eso, le administraron lidocaína. Se equivocaron", dijo entre lágrimas Cristina. La lidocaína se utiliza como anestésico local y en forma endovenosa es empleada para tratar arritmias cardiacas.

Pasaron los días y Yuliana seguía mal. La familia recibía reportes diarios muy crudos y otros muy esperanzadores. Llegó el fin de semana, el estado de salud de la niña era grave, con sus dos pulmones comprometidos y en shock séptico. El domingo 8 de octubre, un médico les dijo que humanamente se había hecho todo lo posible y que se había tardado poco más de dos horas en un aspirado de pulmón.

"Me dice, 'señora yo la veo muy mal, saqué mucha, mucha pus, tardé más de dos horas en estarla drenando y está en muy malas condiciones, el shock séptico ya avanzó demasiado'. Nos dijo que ya no nos moviéramos porque ya era cuestión de horas y nos preguntó si ya estaba bautizada. Le dije que si podía llevarle un sacerdote y me dijo que sí.

Pasaron 25 minutos, llegó el sacerdote, entramos Juan Carlos, él y yo, hizo sus oraciones pertinentes, yo platiqué con mi hija, le di las gracias por el ser tan bello que había llegado a mi vida, que era muy importante para nosotros y le dije que ella tenía la decisión. Le dije: 'mami, lo que tú quieras hacer, tú vas a decidir, si tú quieres seguir luchando, lucha hija, aquí vamos a estar todos los días contigo acompañándote, pero si tú ya te sientes cansada, si tú ya estás sufriendo, si tú ya te quieres ir, déjate ir y no olvides que siempre te vamos a amar. En ese momento la pantalla marcó que ya no había pulso, Yuli estaba esperando el permiso para irse", contó Cristina.

'YULI SE ESTÁ MURIENDO'

En el Seguro Social, le dijeron que la enfermera regularmente no laboraba en ese piso, que ese día estaba de guardia y que supuestamente había llegado "de malas".

La pareja la encaró en dos ocasiones y en una de ellas, la trabajadora agachó la cabeza y solo les decía que ella ya sabía que la niña estaba en Terapia Intensiva.

"Ella muy fría, todavía el domingo que Yuli falleció, ella pasó y le hablamos. Mi esposo le dijo 'Laura, Yuli se está muriendo' y se quedaba callada. Nosotros le decíamos 'si no querías venir a trabajar ese día no hubieras venido, mi hija está mal por ti. Eres una maldita Laura, eres una maldita, ¿por qué le hacías eso a mi hija?. Me fui al pasillo a sentarme y me alcanzó mi esposo y dice que Laura dijo que sí era una maldita y que se merecía todo lo que le estaba diciendo".

Cristina dice que las demás enfermeras que habían atendido previamente a su hija, las trataron de manera amable, con respeto y cariño. Incluso, les llamaba la atención que Cristina la cambiaba de ropa tres veces al día, la peinaba, jugaba con ella y le ponía en una computadora capítulos de la serie infantil del "payaso Plim Plim". La intención era que la estancia en el hospital fuera agradable para su amada hija.

"Desde que nació Yuli yo le di todo lo que pude, yo hice todo por ella como mamá, es lo único que medio me da consuelo, a mi hija le hicieron mucho daño, no se vale, era el ser más bello de este mundo y me la quitaron, mi hija tenía esperanzas de vida, aún con la leucemia tenía esperanzas de vida, porque fue detectada a tiempo, mis otros dos hijos ya la estaban esperando, faltaba una semana para traerla a casa. Son servidores públicos, una vez que aceptan el cargo lo deben de hacer con amor, con dedicación y enfocados a mejorar la calidad de vida de los pacientes y dando un trato humano, presten atención, con las vidas no se juega", dijo la mujer.

PRESENTAN DENUNCIA

Cristina dice que en el certificado de defunción se indicó que Yuliana Esparza Salazar falleció a consecuencia de shock séptico, neumonía y leucemia.

Hasta ayer, el Seguro Social no los había contactado y desde el 6 de octubre de 2023, días antes de la muerte de su hija, acudieron a la delegación estatal Coahuila de la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia por presunta negligencia médica contra quien resulte responsable.

Entre otras cosas, solicitan que se investigue si a Yuliana se le brindó atención médica adecuada y oportuna, así como la responsabilidad institucional y médica del personal involucrado y si se respetaron las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud.

También exigen que se requiera a médicos y demás personal que atendió a su pequeña, copias de la certificación y recertificación que tramitan ante los Consejos de Especialidades médicas, con el fin de que acrediten tener la actualización, experiencia, conocimientos y habilidades suficientes para brindar el servicio médico adecuado y profesional. De igual forma presentaron su queja en la institución de salud y ante la Comisión de Atención a Víctimas.

IMSS RESPONDE A QUEJA

Mediante una breve tarjeta informativa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila, lamentó el fallecimiento de la menor y se solidarizó con sus familiares.

Informaron que el área de Atención y Orientación al Derechohabiente de la UMAE No. 71 se encuentra en proceso de integración de la queja presentada por los padres de la menor.

La institución de salud dio a conocer que la persona señalada en dicha queja fue separada por protocolo del área asignada, en tanto se desarrolla y concluye la investigación, de la que se deriven o se deslinden responsabilidades.

"Paralelamente, el IMSS fue notificado de una denuncia penal, misma que ya se atiende por el área jurídica para dar el trámite correspondiente. El Instituto colaborará con las autoridades ministeriales con la información que le sea requerida", detallaron en el comunicado.

Finalmente, refrendaron su compromiso de otorgar servicios de calidad y con calidez a la población derechohabiente, así como de informar de manera veraz y objetiva.

