Exhiben en video a mujer por supuesto robo de 8 botellas de licor en supermercado

En redes sociales se viralizó un video sobre una mujer que intentó robar más de 8 botellas de licor de un supermercado.

Por medio de Twitter, el usuario @viilla_ compartió el video donde se aprecia el momento en que es descubierta la mujer, quien tenía guardada más de 8 botellas de licor dentro de una bolsa.

En la grabación se observa como la mujer saca las botellas e inmediatamente huye para no ser detenida.

Cabe mencionar que el usuario no especificó el lugar donde se suscitó el hecho.

Hasta el momento, el video cuenta con 152 mil reproducciones y casi mil "likes".

Ante este hecho, usuarios de redes sociales criticaron la actitud de la clienta: "No deberían de existir los rateros", "No es mala, solo quiere ser ella misma", "Hasta su ropa parece robada, aún tiene las etiquetas", "Es que era eso o morir de hambre", "No entiendo como hacen para meter tantas cosas a su bolsa", son algunas reacciones de internautas.

¿Cómo denunciar un intento de robo en supermercado?

Si te percatas de un intento de robo en un supermercado, debes informarlo lo antes posible a los encargados del establecimiento. Si no estás seguro de cómo proceder, puedes seguir estos pasos:

- Dirígete a la caja o al área de atención al cliente y explica lo que has visto.

- Si es posible, proporciona una descripción del sospechoso y de los artículos que estaba tratando de robar.

- El personal del supermercado llamará a la policía y te informará sobre el procedimiento a seguir.

Es importante recordar que los intentos de robo son un delito, y que denunciarlos es la mejor manera de ayudar a la policía a detener a los responsables.