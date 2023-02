Estrenan nuevo póster de Flash y los fans reaccionan

Este viernes, Warnes Bros. y DC Comics estrenaron un nuevo póster oficial de la película The Flash a estrenarse en el verano.

En la imagen se ve en una cueva al Velocista Escarlata de espaldas, mientras qué se refleja una sombra del símbolo de Batman.

Los sitios también dieron a conocer qué el primer trailer oficial saldrá el 12 de febrero, posiblemente se estrene en el Super Bowl.

"Checa el nuevo póster de FLASH y estate atento el domingo para ver el tráiler oficial. #FlashPelícula", se lee en la imagen.

"Espero sea una muy buena pelicula.

Flash es mi personaje favorito.

Aun asi. Ire a verla, no importa quien sea el actor. Aunque me gustaria que fuera Grant gustin, el flash de la serie", "wow, parece que esto se pondrá bueno" y "DC, espero no nos decepciones" fueron algunos de los comentarios de los fanáticos.