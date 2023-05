'Estoy triste y cansado'; Alejandro Sanz alarma a sus fans con mensaje en redes

El español Alejandro Sanz ha encendido las alarmas entre sus millones de fanáticos alrededor del mundo, luego de compartir un mensaje en su Twitter.

En la publicación hecha por el intérprete de Corazón Partido, hace declaraciones que han preocupado a más de uno:

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", se puede leer en el texto del artista.

Sanz es uno de los artistas españoles más conocidos a nivel mundial, su trabajo le ha otorgado varios premios, incluídos 24 Grammys Latinos y 4 Grammys.

Entre sus éxitos se encuentran Te lo agradezco pero no, Looking for Paradise y No me compares.