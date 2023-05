¿Cómo y por qué el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars?

Este 4 de mayo se llevará a cabo el Star Wars Day, con el fin de que los fanáticos de Star Wars saquen sus mejores galas para revivir la eterna trama entre el bien y el mal.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo el Star Wars Day?

El Star Wars Day fue creado por fanáticos de la saga y posteriormente difundido en redes sociales hasta llegar a ser conocida y celebrada mundialmente.

El origen de la fecha es muy curioso. El 4 de mayo de 1979, cuando el mundo estaba extasiado tras el estreno de la primera película de La Guerra de las Galaxias, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo esta frase May the Force be with you, traducido como que la fuerza te acompañe. Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day.

Otro hito importante se produjo en 2011 cuando el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día. Desde entonces, multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

¿Cómo se celebra en el mundo el Star Wars Day?

De acuerdo con BBC, en todo el mundo, el 4 de mayo tienen lugar maratones de Star Wars con la exhibición de las películas de la saga, fiestas de disfraces con las caracterizaciones más extrañas, exposiciones y todo tipo de eventos para rendir homenaje a una historia que ya forma parte del imaginario colectivo.