¡ESTÁN A UNA VICTORIA!

Escarra detonó cuadrangular en el cierre de la séptima entrada para producir la carrera que llevó a los Algodoneros del Unión Laguna a vencer a los Toros de Tijuana con pizarra de 5 a 4, ante otro lleno absoluto en el estadio de la Revolución.

El zurdo Escarra, quien acumula 4 jonrones en 5 juegos en casa durante los playoffs, castigó a su exequipo con un bombazo por todo el jardín de la derecha y el bullpen Algodonero se encargó del resto para que el Unión Laguna se colocara adelante por 3 juegos a 1, en la Serie de Zona. Una victoria esta noche, en el recinto de la avenida Juárez, llevaría a la franquicia lagunera a su primera final de Zona Norte desde el año 2009.

ANOTAN PRIMERO

Los Algodoneros iniciaron agresivos y le llenaron la casa al zurdo Carlos Hernández durante la misma primera entrada, pero el abridor visitante salió ileso luego de dominar a Dean Nevárez con una rola que recogió el propio lanzador para concretar el out en primera base. Pero en la segunda no perdonaron y echaron a andar la pizarra, luego de que con un out, Adrián Tovalín dio la voz de ataque con doblete por todo el jardín izquierdo, seguido de base por bolas a Fabián Campoy y enseguida, Allen Córdoba respondió con línea de hit por el bosque de la derecha, con el que cómodamente anotó Tovalín la carrera "de la quiniela", aunque el ataque se quedó corto, pues Albert Lara roleteó para doble play.

El diestro Rafael Emilio Pineda abrió juego por el Unión Laguna y cumplió con una buena salida, armado con sus pitcheos rompientes logró dominar a la potente artillería de los Astados para colgarles tres argollas durante el amanecer del juego.

Sin embargo, en la cuarta entrada golpeó a Jack Mayfield y tras conseguir par de outs, golpeó también a Aderlín Rodríguez para colocar corredores en las esquinas, entonces "Rasta Rafi" acusó dolor en su mano derecha y tuvo que ser relevado por Luis Gámez, quien resolvió con ponche a Niko Vasquez.

EMBISTEN LOS TOROS

Pero en la quinta contraatacaron los Toros, aprovechando par de pecados del propio lanzador, quien otorgó base por bolas a Fernando Flores, seguido por toque de Xorge Carrillo, tomó la esférica Gámez y trató de sacar al corredor en segunda, pero su tiro fue a dar al jardín central. Noah Perio ejecutó toque de bola y Luis levantó la esférica, pero otra vez tiró mal, esta vez hacia primera base, con lo que Flores anotó la del empate gracias a ese error; aunque el pitcher Guinda dominó a Isaac Rodríguez con elevado de foul, siguió Mayfield con un cañonazo por el jardín izquierdo - central, su segundo jonrón de la postemporada puso el score 4 por 1 en favor de la visita.

RESPONDEN

Fieles a su costumbre, los Algodoneros respondieron de inmediato y en el cierre del episodio se acercaron en el score con imparables ligados de Albert Lara y Nick Torres, por lo que el mánager Luis Matos jaló por el relevo de Luis Márquez, a quien recibió Jonathan Villar con una silbante línea de hit por el bosque central, para llevar a Lara hacia el pentágono. Siguió JC Escarra y negoció base por bolas para llenar la casa, sin outs, sin embargo, Dean Nevárez pegó roleta para doble play, con la que anotó Torres para poner el score 4 a 3, Villar alcanzó la tercera almohadilla, pero hasta ahí llegó, pues Tovalín fue dominado con línea al campo corto.

Se empató el juego en el cierre de la sexta, ante el relevo del dominicano Pedro Strop, a quien recibió el emergente JJ Muno con hit que cayó detrás del campocorto y en una mala revirada del lanzador, llegó Muno hasta tercera, desde donde timbró, impulsado por imparable de Allen Córdoba. Los relevistas del equipo lagunero entraron en acción y dominaron a los toleteros visitantes, Jake Jewell colgó par de ceros y en el cierre de la séptima llegaría el tablazo de la diferencia.

ESTACAZO LETAL

Ante el exligamayorista Hansel Robles, que había ponchado a Villar, apareció JC Escarra para detonar un cañonazo por todo el jardín derecho, batazo de cuatro esquinas y de gente grande, que hizo estallar en júbilo a los aficionados al devolverle la ventaja a los locales. José Marcos Torres retiró en blanco la octava entrada y Thomas McIlraith hizo lo propio en la novena para finalizar el juego y apuntarse el salvamento, además de poner a los Guindas a un triunfo de la final norteña.

DECISIÓN

La victoria correspondió a Jake Jewell al realizar relevo de 2 entradas sin permitir daño, le dieron apenas un hit, pero sin consecuencias, Hansel Robles sufrió su segunda derrota de la serie, al trabajar una entrada y un tercio, admitió un hit que fue jonrón, con su respectiva carrera, no dio bases por bolas y ponchó a 3 bateadores.

Hoy continuará la serie, con juego a las 19:00 horas; los abridores probables son Manny Barreda (1 - 0; 1.80 ERA) por Tijuana y Braden Webb (1 - 1; 6.30 ERA) por el Unión Laguna.

JONRONES

suma JC Escarra en la postemporada; el primera base llegó a 10 carreras producidas.