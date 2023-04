'Esta burbuja que es Hollywood es tóxica'; la última entrevista de Drake Bell antes de desaparecer

Esta mañana el público dentro y fuera de redes sociales se vio conmocionado luego de que se diera a conocer que el actor y cantante, Drake Bell, fue reportado como desaparecido por la policía de Daytona Beach, Florida.

De acuerdo al reporte oficial, Drake fue visto por última vez el 12 de abril antes de las 9:00 pm en un BMW gris 2022, cerca del área de Mainland High School.

Aunque hasta el momento no se han dado más detalles sobre los hechos, internautas no han tardado en sacar sus propias especulaciones, destacando la última entrevista que Bell dedicó hace una semana al podcaster y 'youtuber' Roberto Mtz, donde además de hablar de su carreras actoral y musical, también habló sobre Hollywood y lo que implica trabajar en el medio.

De acuerdo a las palabras de Drake en la entrevista, los niños son 'altamente remplazables para las cadenas de televisión', contando incluso el caso de un amigo suyo que trabajaba para Disney Channel, señalando que la empresa prefirió dar por cancelado el proyecto donde participaba luego de que sufriera una lesión, en vez de esperar a que se recuperara.

"Hay que trágicamente ha terminado con su vida", expresó el cantante.

Y es que de acuerdo a Bell, son varios los casos de personas jóvenes que han pasado por situaciones traumatizantes y tristes en Hollywood al buscar el éxito.

"Esta burbuja que es Hollywood, realmente es tóxica. Especialmente para la gente joven. Te mastica, te escupe y no tiene misericordia. No hay ningún uso para ti una vez que ellos terminaron contigo. Te configuran hasta que pierdes el sentido. Empiezas a hacer cosas que no harías de otra manera y ellos lo saben y con eso te atrapan", confesó.

Dichas declaraciones han hecho pensar a internautas que tal vez Drake 'desapareció por hablar mal de Hollywood y la industria del entretenimiento', citando otros casos de artistas que han pasado por situaciones similares al tratar de exponer casos de abusos.

(CAPTURA)