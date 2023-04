Esposas de obreros se manifiestan

Alrededor de 30 esposas de empleados sindicalizados y de confianza de AHMSA, realizaron una manifestación en la Plaza del Ave Fénix bajo el nombre "Todas Somos AHMSA" para exigir a la siderúrgica que pague a los trabajadores el ahorro y sus salarios con todas las prestaciones.

Señalan que hasta la pensión alimenticia de los hijos de las mujeres separadas y divorciadas retiene la empresa y no la entrega, lo que representa un delito penal. Y las retenciones de préstamos y los créditos bancarios les dejan sin dinero las cuentas de nómina cuando les llega el sueldo a los trabajadores.

Guadalupe Vázquez Salinas, esposa de un empleado de confianza de AHMSA 2, explicó que lo que demandan en este momento las cónyuges de los trabajadores es el pago total del ahorro y de las quincenas vencida.

Expuso que no es suficiente que les hayan pagado los vales de despensa, cantidad que no es alta y que no es moneda circulante para pagar servicios, créditos bancarios, combustible u otras deudas económicas que las familias tienen.

Explicó que quienes tienen préstamos bancarios, enfrentan problemas económicos más fuertes, pues como AHMSA no paga en tiempo la cantidad, ni en forma, el banco le retiene a los trabajadores el abono de la quincena y el de la siguiente también. "Con tanta retención no nos deja nada" dijo.