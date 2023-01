'Esperas horas... y al llegar, no hay medicina'

Francisco Javier es diabético y llegó ayer a las 7 de la mañana a la farmacia de la clínica 16 del IMSS en Torreón porque iba a preguntar si ya había llegado su medicamento. Acudió el 28 de diciembre de 2022 pero en esa ocasión, el personal que atiende en ventanilla le puso un sello en su receta médica individual con la leyenda de "Medicamento pendiente de surtir" y le pidieron volver el miércoles 11 de enero de 2023.

El hombre de 39 años de edad es habitante de la colonia Zaragoza Sur y ayer viajó en el transporte público, acompañado de su madre. Él iba apoyado de una muleta porque se está recuperando de una úlcera en su pierna, producto de su enfermedad. Se fueron una hora antes porque diariamente hay enormes filas de personas que también asisten a surtir sus recetas. La farmacia del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 16 abre a partir de las 8 de la mañana, de lunes a viernes.

Después de cinco horas formado en la fila, finalmente Francisco Javier pudo ingresar a la farmacia pero lamentablemente no pudo surtir su medicamento. Otra vez le dijeron que no había insulina glargina inyectable y que volviera la próxima semana.

"Pues no es justo porque yo estoy pagando mi seguro, nomás dicen que no hay. Y luego no hay algún módulo aparte para informar si ya hay medicamento para los que tenemos recetas pendientes, uno tiene que venir y volverse a formar junto con toda la gente y resulta que después de horas de espera, con todo y el frío, llegas a la ventanilla y no te dan la medicina", expresó con molestia.

Don José, otra persona que se encontraba formada en la fila para entrar a la farmacia de la clínica 16 dijo que la atención es muy lenta y que el medicamento con el que a veces batalla porque no hay, es el valproato semisódico comprimido con capa entérica.

"Ya tantos años viniendo, nosotros le pusimos las farmacias del 'no hay', aquí la misma raza. Se supone que con el paso del tiempo debería de haber menos gente pero no, aquí todos los días las filas están bien largas y la gente aquí afuera, aguantando o el calor o el frío", señaló.

Otra mujer, dijo que "desde la semana pasada yo me estuve forme y forme y no había medicamento, si no hay medicamento pongan a alguien que nos diga que no llegó, no que nos hacen volver a formarnos. Si antes aquí en la entrada pusieron una sombra, porque antes ni había nada y había mucha gente de la tercera edad".

PROBLEMA SIN RESOLVERSE

Una de las principales quejas desde hace muchos años de la derechohabiencia del IMSS son las grandes filas que se reportan diariamente en la farmacia ubicada sobre el bulevar Revolución de Torreón, que surte recetas médicas de pacientes del Hospital General de Zona (HGZ) No. 16. A un costado, se entregan medicamentos a pacientes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71.

A inicios de octubre del año pasado, el delegado del IMSS en el estado, Leopoldo Santillán Arreygue, dijo que una nueva farmacia es un proyecto a largo plazo y que en la actualidad en lo que se estaba trabajando es en una división interna entre las farmacias para evitar las largas filas.

"Las filas largas pues es la demanda, tenemos una sola farmacia que hemos estado viendo que trabaja para todo el complejo y que ahí es un tema de que nos vamos a organizar en cómo surtir las recetas. Una nueva farmacia es un proyecto a largo plazo, una división entre las farmacias interna es en lo que estamos trabajando", apuntó.

Sin embargo, a tres meses de dicha declaración, el problema persiste. Diariamente hay un gran número de personas a las afueras de la farmacia que tienen que esperar varias horas para poder solicitar sus medicinas.