Esperan que SCJN deseche controversia de Coahuila contra libros de texto de la 4T

El Movimiento Magisterial de Coahuila espera que en días próximos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva desechar la admisión de la controversia constitucional promovida por el Gobierno del estado que derivó en la suspensión de la distribución de los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

El maestro José Luis Anzures García dijo que lo anterior podría darse debido a que el proceso de Coahuila ante la SCJN es completamente similar al que llevó a cabo el Gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista Maru Campos.

“La lucha no queda aquí, todavía falta que las autoridades nos expliquen en el caso de nuestra entidad, acerca de los 72 millones de pesos que se invirtieron en materiales con contenidos que la verdad eran memorísticos, conexos, mecanicistas y que no estaban ubicados en planes y programas de estudio vigentes, sino que estaban en planes anteriores que nada tienen que ver con los enfoques humanistas centrados en la comunidad que hoy se viven”, mencionó. Indicó que seguirán pugnando porque los gobiernos estatales sean garantes del derecho a la educación y que no procedan de manera contraria.

Anzures García consideró qué hay otra situación grave, pues con la colección “Coahuila Educa” que lanzó el Estado en sustituir de los nuevos LTG, no se podrá dar cumplimento al recién publicado Acuerdo de Evaluación número 10/09/23 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria.

“Yo creo que debe de haber una actitud más receptiva de parte del gobernador y de las autoridades locales para que puedan analizar lo que está sucediendo en el contexto nacional y enmendar este tipo de acciones en favor de los derechos de las niñas y niños y en defensa de la educación”, declaró.

El profesor recordó que esta semana estuvieron en Ciudad de México con el fin de hacer el planteamiento de la defensa de la NEM y en lo particular, para hacer la exigencia de que se entregarán en Coahuila y Chihuahua los libros de texto gratuitos que diseñó la SEP federal.

Acompañados con otro grupo de profesores de Chihuahua, estuvieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar más de 15 mil firmas que constituyen un recurso jurídico de Terceros Interesados. “En ese oficio, los padres de familia le señalan a la Corte que si se resuelve favorablemente al quejoso, en este caso al gobernador Riquelme y a la gobernadora Maru Campos, se verían afectados los niños y niñas en su derecho a la educación”, detalló.

Dijo que también visitaron la Cámara de Diputados a fin de solicitar un punto de acuerdo a los legisladores morenistas que los atendieron, dirigido hacia ambos mandatarios estatales. “Para que declinaran, para que desistieran del amparo que habían interpuesto en la controversia constitucional, además les pedimos que se hiciera un llamamiento a la Suprema Corte de Justicia para que le apuraran ya en la resolución”. Posteriormente, se trasladaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

DISTRIBUIRÁN LIBROS

El Gobierno de Chihuahua reiteró ayer su respeto irrestricto a la ley. Después de la resolución de la SCJN, el ejecutivo estatal dio a conocer que acatará el fallo dictaminado por los ministros del Poder Judicial y que en las próximas horas se iniciarán las labores para distribuir a las escuelas de la entidad, los libros de texto gratuitos elaborados por el gobierno federal.

En el caso de Coahuila, el gobierno del estado adquirió un millón 283 materiales de apoyo de la colección “Coahuila Educa” y ya fueron distribuidos a las y los estudiantes de primaria y secundaria. La inversión fue de 72 millones 489 mil 323 pesos.