Escritor Vicente Alfonso presenta en Torreón su novela 'La sangre desconocida'

Ha regresado a su terruño para la presentación de su reciente novela titulada La sangre desconocida (Alfaguara, 2022). Por la mañana de este viernes, el escritor lagunero Vicente Alfonso (Torreón, 1977) impartió una plática a jóvenes estudiantes de la carrera de Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), perteneciente a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Las inquietudes de los alumnos versaron sobre la teoría y práctica del periodismo, así como qué consejos seguir en el oficio según su experiencia de más de dos décadas.

A mediodía, acudió al foro de SigloTV donde habló de su obra y la presentación de la misma, la cual aconteció durante la noche en Casa de Cantera. Comentó que su visita es una especie de "regreso pospandémico", pues en sus recientes estancias había tenido un acceso limitado a la ciudad debido a la contingencia. Por tal motivo, aprovechó para frecuentar viejos amigos y acudir a espacios que había extrañado.

Respecto a su obra acreedora al Premio Nacional de Novela Élmer Mendoza 2021, La sangre desconocida toma la forma de un tejido narrativo. En él distintas vidas se entrelazan a través de sus tiempos y espacios correspondientes. Esto provoca que el texto exija la participación del lector, para que el mismo observe cómo se consolida la historia a través de sus hilos.

"De algún modo es quizá la novela con la que más he batallado. La comencé a escribir en Carolina del Norte, en una estancia en 2015. Y la terminé en lo que fuera la casa de Gabriel García Márquez, en la Ciudad de México, en San Ángel, que ahora es un centro de creación y difusión de la literatura".

En total, sus 260 páginas fueron el resultado de siete años de trabajo y once reescrituras. En el proceso incorporó distintos elementos: una línea policial, otra inspirada en la estancia que tuvo en Guerrero y otra más que aborda los movimientos sociales en los años setenta. También se trazan tres escenarios: la ciudad estadounidense de Camel City, en 1971; el estado de Sinaloa, en 1972; el estado de Guerrero, en una época más actual.

"La novela tiene tres esferas muy distintas. Los lectores llegan a ella pensando en cómo será que estas tres líneas tan diferentes se tocan. Corresponde a ellos mismos hacer el tejido, ir avanzando en esa construcción".

Cuando la sangre mancha al tejido, muy difícil que salga de él. El tacto literario de Vicente Alfonso transporta la imagen al tejido social, donde la sangre derramada por los crímenes tampoco puede borrarse.

"Parto de algo que ya es un lugar común en el discurso de nuestra clase política. Se habla de que la violencia desgarra el tejido social. Entonces me puse a pensar: si tenemos un tejido físico (un vestido, una camisa) y le cae sangre… sabemos que la sangre es una de las manchas más difíciles de sacar".

Además, esta novela implicó al autor trabajar con personajes con los cuales no mantiene una relación personal. Lo califica como el reto de escribir esta obra, un trabajo que no sólo reside en el piso del lenguaje, sino también en el de la psicología.

"Es decir, la manera en que nosotros vemos el mundo nos parece la única válida. Y de pronto la vida nos pone en situaciones donde uno dice: '¡Ah! Es que esto ni siquiera se me había ocurrido'. Ese es el fenómeno central de la novela. Representó un reto para mí justamente por estos tres momentos de los que te hablaba inicialmente: si uno está viviendo en una ciudad que no es la suya, en un país que no es el suyo, en un entorno como una pequeña ciudad de los Estados Unidos, se da cuenta de que la vida puede estar organizada de maneras muy distintas".

La presentación de La sangre desconocida aconteció durante la noche de este viernes en Casa de Cantera. En punto de las 20:00 horas, Vicente Alfonso se acompañó del maestro Saúl Rosales y la periodista Jessica Ayala. Además, en esa misma sede, el autor impartió el Taller de Carpintería Narrativa durante tres días. Ambas actividades fueron organizadas por el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE).

Cabe señalar que, desde su primera presentación en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, la novela ha realizado un periplo por distintas partes del país. Para el autor, uno de los frutos recolectados del diálogo con sus lectores, es descubrir que las conexiones propuestas en su novela también habitan en la realidad.

Vicente Alfonso ha publicado su novela con el sello Alfaguara tras siete años de trabajo y once reescrituras (EL SIGLO DE TORREÓN/RAMÓN SOTOMAYOR)