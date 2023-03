Escasez de agua en Madero seguirá este año

Aún con la apertura de las 21 norias ejidales en Francisco I. Madero se proyectaron otros trabajos para abastecer a la población de agua y evitar la escasez que se registró durante el año pasado.

La alcaldesa del municipio, Alejandra Flores, destacó que aunque ya se tiene contemplado el abastecimiento por parte de las norias, el agua no es apta para consumo humano, por lo que se espera una segunda fase para colocar plantas de tratamiento para potabilizar el agua.

Sin embargo, aún con las norias, el problema del agua a subsistido en distintas partes del municipio, entre ellos se encuentra el ejido de Santa María, que actualmente cuenta con estas infraestructuras donde algunos de los pobladores utilizan bombas e impiden el paso del agua en el poblado.

Flores detalló que aunque hay un monitoreo para evitar las acciones irregulares para extraer mayor cantidad de agua, es un problema que se sigue presentando, "nos comentan las vecinas que hay personas que bombean el agua y al final no llega a toda la comunidad… hay brigadas para que no existan estas acciones pero se complica porque la bomba está escondida o la conectan solamente cuando es necesario y no se detectan".

Señaló que los adeudos en el Simas municipal agrava la situación, ya que no se puede invertir en las mejoras por la falta de recursos, "hay mucha problemática en los adeudos y por lo mismo debilita la operación del sistema".

Otra de las alternativas será mantener las pipas de Simas listas para el momento en que se necesite; por otra parte seguirá existiendo el desabasto y la alternativa será que los ciudadanos aprendan a cuidar el líquido, "la verdad es muy complicado que la escasez termine pero sí va a disminuir los efectos de la falta de agua, tenemos que apostarle al cuidado del agua", finalizó.