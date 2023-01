'Es surreal todo esto', Chumel Torres habla de la demanda que Gloria Trevi le interpuso

Fue hace un par de semanas cuando se dio a conocer que Gloria Trevi demandaría a Chumel Torres por violencia de genero y dañar su imagen frente al público, esto luego de que el conductor compartiera un supuesto chiste sobre la situación de la cantante, quien es señalada de abuso de menores en Los Ángeles.

“El daño moral tiene un efecto en el cual tiene una cuantificación económica por los perjuicios que le ha ocasionado a la señora, sobre todo en lo que corresponde a la pérdida de los patrocinios a raíz de estas menciones que él a infundado a cabo”, comentó el abogado de Gloria Trevi.

Tras esta demanda, la cual ya fue llevada a los tribunales, en una reciente entrevista, Chumel Torres habló de la situación, y aseguró que sí deberá atender la denuncia.

“Yo me he metido en dos problemas grandes por chistes que no he hecho yo, es incluso un meme que yo retuiteé, mis abogados me dicen que sí hay que atenderlo, sí es de atenderse, están agresivos de aquel lado”, mencionó en entrevista con la periodista Pamela Cerdeira. “Y yo les digo 'we, me tengo que preocupar’ y me dicen ‘no, nada más que si no lo atiendes puede llegar a un nivel más grande’”.

Tras esto, el controversial presentador aseguró que, lo que más le parece “surrealista” es que fue Gloria quién lo demandó.

“Entonces ahí Pamela es una cosa que dices tú ¿cómo we?, o sea, entiendo que te enojes si hacemos un chiste, y me puedes hablar y decirme ‘te pasaste de la raya, mínimo pídeme una disculpa’, y lo entiendo, pero esto de quien viene es una cosa que dices tú, ¿Cómo?”

(FOTO: ESPECIAL)

“Estamos en ese nivel de surrealismo, o sea esta señora tiene dos demandas fuertes en Los Ángeles por abuso de adolescentes, eso no es un invento ni un chiste, es un hecho y en lo que nos estamos enfocando es en esto otro, no sé las prioridades en donde están”, mencionó Chumel Torres.

Cabe destacar que desde hace varios años la cantante ha estado involucrada en denuncias de abuso y trata, y de formar parte del polémico Clan Andrade.