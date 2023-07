'Es su último pago', dicen a demandantes

Coincidente con una denuncia colectiva que presentaron el 6 de junio del año en curso ante la Fiscalía de Coahuila por suplantación de identidad, robo de cuantía mayor agravado y presunto fraude, cuatro trabajadores del Hospital General de Torreón de la Secretaría de Salud del estado fueron despedidos esta semana de manera "verbal". El personal de salud tenía contrato eventual y les pagaban por cheques, dependiendo directamente de la Secretaría de Finanzas del estado.

Juan de Dios Orona Esquivel, Celia Cecilia Hernández de la Fuente y Betsaida Basurto Pineda, son enfermeros generales y estaban laborando en el Centro Oncológico. También fue despedido Aziel Enrique Medina Moreira, jefe del departamento de Ingeniería Biomédica. Todos tenían más de dos años laborando.

Ayer y antier estuvieron acudiendo a la Jurisdicción Sanitaria No. 6 para recoger el cheque correspondiente a la segunda quincena de junio. Les dijeron que "era su último pago" y que ya no se presentaran a trabajar, "pero no nos dieron ningún oficio por parte de la Secretaría de Finanzas de Saltillo, donde venga que ya finaliza nuestra relación laboral".

Juan de Dios dijo que "lo sentimos como una represalia, ya que nosotros fuimos los que estamos demandando", que les aparecieron timbrados de nómina irregulares cuando hicieron su Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En su momento, la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos contra las Personas, la hicieron cinco personas.

Los montos irregulares son por 24 mil 624.36 pesos; 31 mil 877.44 pesos; 24 mil 624.36 pesos; 20 mil 229.91 pesos y 96 mil 481.94 pesos. En su conjunto, suman 197 mil 838.01 pesos por conceptos de aguinaldo, prima vacacional y estímulos por antigüedad. Los trabajadores nunca cobraron ese dinero.

El grupo de empleados dijo que mientras no les llegue un oficio notificando su baja, seguirán presentándose a laborar, aunque les nieguen la firma de asistencia.

Después del despido verbal, a Aziel ayer todavía le asignaron labores en el hospital, mientras que a Betsaida y a Celia, les pidieron que capacitaran al nuevo personal del Centro Oncológico por unas "dos horas". Dicen que a ellos les llevó meses el entrenamiento, pues hay que considerar ciertos estándares de seguridad-calidad para la atención a los pacientes de oncología; recibían a cinco personas diarias.

"Esto ya se veía venir, claro que son represalias por parte de todas las autoridades, estamos con el sentimiento de enojo porque es mucha injusticia todo lo que nos están haciendo. Mi jefa me pidió que capacitara a todos mis compañeros y ya sabía que me iban a correr, atender a un paciente oncológico requiere de mucha responsabilidad", señaló Celia Cecilia.

Betsaida, comentó que "nos costó trabajo ir a Saltillo a capacitarnos, prácticamente desde cero se abrió el Centro Oncológico y de buenas a primeras, capaciten a gente nueva y nos dieron la espalda".

Aunque no figura en la denuncia colectiva, Miriam Midory Solórzano Girón dice que ella también demandó. No ha sido despedida del área de Tococirugía, pero dijo que "si el día de mañana yo estoy despedida es por represalias, porque así se vio con mis demás compañeros y no es justo".

Sus timbrados de nómina irregulares ante el SAT, fueron por un monto de poco más de 24 mil pesos.

Denuncia

Los trabajadores acudieron el mes pasado al Ministerio Público a presentar una denuncia formal.

* Por los supuestos delitos de amenazas, suplantación de identidad, robo de cuantía mayor agravado, retención de cosa ajena, fraude y administración fraudulenta.

* El personal de salud pide que se proceda a la indagatoria del caso y en su oportunidad se ejercite acción penal correspondiente en contra del titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 y otras dos personas que forman parte de su equipo de trabajo. El Siglo de Torreón buscó en su momento al titular pero pidió reprogramar la entrevista.