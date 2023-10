Es por amor

Que pobre es nuestra cultura en México en materia de prevención. El día de antier en las instalaciones de esta casa editora se llevó a cabo una conferencia de carácter interactivo por motivos de conmemoración del Día Mundial de Cáncer de Mama.

El evento intitulado Toques de Vida, realizado la tarde de antier y fue encabezada por dos reconocidos oncólogos de la región: los doctores Aldo Márquez y Bernardo, quienes en sus interesantes charlas hicieron énfasis en que el cáncer de mama en México, tan sólo en el 2022, fue la causa de muerte 7,888 personas, según las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dentro de la dinámica de Toques de Vida, también se tuvo la intervención de la doctora Yolanda Jaramillo, directora de la asociación civil Mujeres Salvando Vidas, institución dedicada a asistir a aquellas féminas que son afectadas por este desgraciadamente más común mal.

La doctora Jaramillo al dar la bienvenida a los asistentes del acto señaló: "El objetivo de este evento es sencillo y claro: evitar más mujeres laguneras con cáncer de mama. Hay varias maneras de hacerlo. El primer paso es la autoexploración mamaria, el segundo es que nuestro médico nos revise los senos y todo lo demás que hay que revisar, el tercer paso es el más importante si se tiene más de cuarenta años, hacer una mastografía anual. La única manera de salvarse de este padecimiento es encontrando lesiones en los senos".

Por su parte, el doctor Rodríguez compartió con el auditorio que allí se encontraba: "El cáncer de mama es el cáncer que más mata en México y es un cáncer que se puede curar. Conmemorar el día también es por cuestión de orgullo de las pacientes: conmemorar su lucha y victoria. Vamos a aprovechar esa convicción para que las mujeres que no han tenido su diagnóstico hagan conciencia de prevenir la enfermedad con autoexploración y estudios anuales de mastografía y ultrasonidos". En esta declaración el galeno resaltó que al menos en la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aproximadamente el 60% de los casos detectados de cáncer, se trata justamente de mama.

Márquez Gómez enriqueció el contenido de Toques de Vida señalando lo importante que es realizar todo tipo de esfuerzos para intentar establecer una cultura en sociedad de prevención -por ello la frase inicial de este artículo, como nos hace falta implantar este tipo de cultura- apuntando que hay que tener como objetivo en esta materia el concientizar plenamente a la población en general sobre la presencia tan cuantiosa del cáncer de mama y lo importante que resulta la detección temprana de este mal, para así tener pronósticos y tratamientos que los oncólogos puedan ofrecer a pacientes que sufren esta situación, pero que con pronto descubriendo se incrementa notoriamente la posibilidad de una curación total.

Vale la pena transcribir el testimonio de Graciela Morales, quien se sobrepuso al cáncer de mama: "... En 1999 me detectaron una bolita en la axila, después me hicieron una biopsia y salió que era cáncer de mama. Recibí unas quimios, luego una operación y a los dos años la reconstrucción. Lo que queremos es que ustedes se autoexploren y así poder prevenir la enfermedad. En mi familia varias tías, hermanas y primas han padecido cáncer de seno y desafortunadamente una de ellas no salió adelante. A ella del dio miedo ir el doctor que la revisara y que le dijera que tenía cáncer. Es muy importante que nos chequemos y exploremos. Cualquier bolita en el brazo, axila o el seno es importante revisarla, ir con el ginecólogo y hacer los estudios necesarios".

Toques de Vida fue un esfuerzo más de muchos, de miles, que hay que realizar. Todos si volteamos alrededor conocemos a alguien que el cáncer de mama golpeó. Yo tengo una hermana que afortunadamente salió adelante. También amigas y excompañeras lo han hecho. Trágicamente no para todas es el mismo final.

Insistamos, machaquemos hasta la necedad para que nuestras mujeres se revisen sí o sí cuando lleguen a las edades que ya se recomienda. Es por amor.