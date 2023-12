Enhorabuena para la región

El día de ayer apenas pasadas las 14 horas del día inició operaciones la planta potabilizadora del Proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL), la cual se proyectó en un video en el que sólo una mano ajena a la del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ve que enciende el equipo con el que arranca la primera etapa de este sistema de abastecimiento, en la cual se atenderá a 3 (Torreón, Gómez Palacio y Lerdo) de los 9 municipios proyectados para suministrarles el vital líquido, 5 de Coahuila y 4 de Durango. El propio presidente de México prometió regresar en el mes de marzo del 2024 para inaugurar en su totalidad este proyecto

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo quien brindó los detalles técnicos de esta primera etapa donde estaría corriendo el agua en promedio en semana y media.

Martínez Santoyo dijo que durante décadas la principal fuente de abastecimiento fue el acuífero principal lo que provocó su sobre explotación, por lo que de seguir en ese ritmo, el tiempo de vida sería de 36 años.Detalló que el proyecto arrancará en dos etapas y este 21 de diciembre iniciará con la puesta en funcionamiento del sistema con el encendido de una bomba 600 litros por segundo de la planta de bombeo.

"Una vez que el agua llegue a la potabilizadora se dará inicio al proceso de estabilización el cual tendrá una duración de dos días, posteriormente se procederá al llenado de las tuberías para la entrega a los municipios de Lerdo, Gómez Palacio, Torreón, la cual llevará aproximadamente cuatro días, en una semana después de este proceso se incrementará el volumen a 1200 litros por segundo, poniendo en marcha dos módulos de la planta potabilizadora".

En su discurso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo acompañado por los gobernadores de Coahuila y de Durango, Manolo Jiménez Salinas y Esteban Villegas Villarreal, respectivamente, así como el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Germán Martínez Santoyo, el alcalde de Lerdo Homero Martínez y el presidente de Lala, Eduardo Tricio Haro, entre otras autoridades, aseguró que no se quedarán obras a medias.

"Es una primera etapa, es el inicio nos cuestionan nuestros adversarios, tienen derecho de hacerlo, yo fui opositor muchos años y me dedicaba a cuestionar, a criticar, desde luego hay que tener pruebas, si no pierde uno credibilidad, pero últimamente el cuestionamiento que se nos hace es que hacemos obras que todavía no están del todo concluidas, y sí en efecto, son obras que se inician en una primera etapa y poco a poco se van concluyendo. Por qué hacemos esto, pues no por publicidad o propaganda, si fuese por eso, estaríamos pagando publicidad, propaganda, no, lo hacemos porque así empujamos para avanzar para apurarnos, terminar, no dejar obras inconclusas", detalló.

Incluso comentó el caso de Monterrey, Nuevo León, donde se vivió una crisis por falta de agua. "Dijimos vamos a resolver el problema, en un año lo vamos a resolver construyendo un acueducto, la presa Del Cuchillo. Vamos a llevar agua a Monterrey y nos organizamos, es un acueducto de 80 a 90 kilómetros, de la presa a Monterrey; hablamos con empresarios, incluso con los que fabrican el acero y otros materiales, también de Nuevo León, les dijimos ayuden cada quien su tramo, nosotros vamos a ponernos de acuerdo para que no falte financiamiento, a diferencia de La Laguna, no es reproche, ningún reclamo, allá aportaron la mitad el Gobierno del Estado, pero eso no es lo más importante.

Lo digo porque tengo que darle el mérito al Gobierno de Nuevo León y nos organizamos y dijimos en un año y así fue, en septiembre iniciamos con una bomba mil litros, así empezamos y hace como una semana fuimos a echar andar todo el sistema ya para 5 mil litros por segundo ya concluimos".

La comparación del primer mandatario de que en Nuevo León el gobierno local de allá le metió el 50% del presupuesto a diferencia de ASL donde todo ha sido con fondos federales, no deja de ser lamentable; comparar la potencia presupuestal de los regios con las arcas duranguenses nos admisible. Decir que hasta lo empresarios que producen acero en la Sultana del Norte le aportaron generosamente, no hace sentido cuando su dura posición ha sido factor entre tantos para que hace que la acerera de Coahuila, Altos Hornos de México, se encuentre paralizada.

Lo importante es que faltan apenas días para que llegue agua sin arsénico a los hogares laguneros, el gasto de 1200 litros por segundo no es gran cosa, pero cuando llegue supuestamente a 4 mil, seguramente se notará que se suerte agua sin menos del venenoso arsénico. Enhorabuena para la región.