Enfrentan y vencen al cáncer

A su corta edad, Marco y Owen se enfrentaron y salieron vencedores en su lucha contra una de las enfermedades más temidas y dolorosas: el cáncer, padecimiento que llegó de forma inesperada a sus vidas, y que esperan que nunca más regrese.

Y es que ambos han tocado la campana de la victoria, en el caso de Owen en dos ocasiones, y tiene la seguridad de que no habrá una tercera, pues confía en Dios que no regresará.

Marco, es un pequeño de apenas seis años de edad que desde los 3 años se enfrentó a un rabdomiosarcoma en su glúteo izquierdo con metástasis en pulmón. Hoy, a casi tres años de aquel día en que recibió su diagnóstico, se encuentra en remisión y en vigilancia permanente ante cualquier eventualidad, tratarla de inmediato.

Ambos fueron apoyados en Casa Feliz, sitio que forma parte de la asociación Encendamos una Luz, la cual se convirtió para ellos en una segunda familia.

MARCO Y JAQUELINE

Jaqueline es madre del pequeño Marco, quienes son originarios de Durango capital. La joven madre, compartió que fue en enero, que le detectó una bolita en el glúteo izquierdo a su pequeño, de entonces tres años de edad. Inquieta, acudió a la clínica 44 del Seguro Social en la capital, donde le dieron pase a la número 1, para que se le practicara una biopsia.

A fin de acelerar el resultado, se mandó a analizar la muestra en un hospital privado. Fue entonces que recibió la noticia: se trataba de un rabdomiosarcoma, que es un tipo de cáncer que ataca al tejido blando. Y su lucha comenzó.

"Pues cuando recibí la noticia, uno siente que se le viene el mundo encima, entonces no sabes a lo que vienes, cuando estás aquí el doctor dice, los niños no son números, pero de 10 se salvan 5 con este tipo de cáncer".

Después de seis meses en tratamiento, apareció un tumor duro, ahora en su pulmón izquierdo. Se operó y entró nuevamente en tratamiento.

Para entonces, su segunda casa fue Casa Feliz, pues pasaban una semana en Torreón y dos más en Durango, y así durante varios meses. El Seguro Social costeó sus traslados.

Fue hasta enero del 2022, que sus estudios salieron bien, esto después de incontables quimioterapias y 28 radiaciones, pudo tocar la campana. Ahora, cada mes viene a revisión, para estar seguros de que la enfermedad que lo aquejó, no esté de regreso.

Con eso, Jaqueline demostró que las estadísticas estuvieron a su favor. Aunque dijo, su vigilancia será para siempre.

Ahora, gracias a su mejoría, Marco ha podido regresar a la normalidad, y ha podido entrar por primera vez en su corta vida, al Jardín de Niños, sitio que estuvo prohibido por su médico pero que ahora goza cada día el convivir con pequeños como él.

LUCÍA Y OWEN

Lucía Gutiérrez es madre de Owen, un joven que a sus 11 años tuvo que enfrentarse por primera vez al cáncer. En el 2020, fue diagnosticado con un sarcoma sinovial, un tumor en el tejido blanco que se le detectó en su pulmón izquierdo.

Su caso se dio en plena pandemia del COVID-19, en donde entrar a un hospital era algo arriesgado y por lo tanto, eran lugares que se pretendía evitar. "Él manifestaba dificultad para respirar, solo para levantarse ya se agitaba, y duró así varios días, agitado y agitado pero iba empeorando, entonces primero pensábamos que era COVID", compartió su madre.

Al descartar esa posibilidad, las visitas a los médicos no pararon. En un hospital privado, "nunca nos imaginamos con lo que nos íbamos a encontrar".

Y es que al practicarle una tomografía, el cirujano detectó que su pulmón estaba totalmente colapsado por lo que era necesario operarlo de inmediato, sobre todo para conocer qué era lo que lo había provocado. En cirugía detectaron que el tumor que tenía había explotado, por lo que se le retiró una parte del órgano dañado.

Después de un mes de la intervención, recibieron los resultados de los análisis y se les informó sobre el tipo de cáncer al que se enfrentaban.

"Yo me sentí en un hoyo negro", dijo Lucía, pues debido a la pandemia no era posible que alguien más la acompañara en los tratamientos de su hijo, de entonces 11 años de edad, "siento que a mi me tocaron todos los golpes", dijo.

Después de quimioterapias y radiaciones, Owen tocó la campaña el 21 de junio del 2021, "fue como una victoria, lo logramos". Pero en sus meses de vigilancia, una nueva "luz roja" se encendió. El cáncer había regresado en el mismo sitio.

"Fue en marzo del 2022. Aparecen unos puntitos en el mismo lugar, vamos a observarlo, a ver cómo vamos, le hacen otra tomografía a los tres meses. No puede ser".

Al recibir el diagnóstico, Lucía comentó: "uno cae más bajo porque ya sabes a lo que te enfrentas y sabes del dolor, pero también te levantas más rápido, pero ya te sabes el camino".

Durante su tratamiento, se registraron unas fallas en los equipos del Seguro Social, por lo que gracias a la intervención de Casa Feliz, el Sanatorio Español donó el tratamiento.

Después de meses, el joven ahora de 14 años, pudo tocar nuevamente la campana el 27 de enero de este 2023, con la esperanza de no repetir el camino que recorrió en dos ocasiones.

Será en abril cuando le realicen una nueva tomografía, "y primero Dios todo estará bien", dijo su madre, quien comentó "es un aprendizaje de vida, aprender y seguir".

