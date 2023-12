En vilo Agua Saludable, faltan 17 días y obras en Torreón no avanzan

Hay poca certeza de que las obras de Agua Saludable para La Laguna estén listas para la fecha de inauguración, el 21 de diciembre próximo.

Juan Carlos Parga Torres, presidente del Comité Ciudadano por la Calidad y Cantidad del Agua en La Laguna, dijo que en la colonia Victoria y San Joaquín llevan varios días detenidos los trabajos pese a que la empresa que hará el tramo del puente negro al plateado tiene una semana y media con los tubos de 14 metros sobre el vado del río Nazas.

Señaló que se ha tenido seguimiento al proyecto por parte de la comisión de Contraloría Ciudadana en este comité y se han analizado los diferentes cambios que se han tenido, desde la reubicación de la derivadora, que incrementó los costos de las obras, pero, sobre todo, han denunciado la constante opacidad que se ha mantenido por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"No hay un proyecto ejecutivo, ha sido año tras cambio tras cambio, es muy poco serio, lo hemos denunciado esto en la Ciudad de México, ante el presidente de la República, porque pareciera que se trabaja sobre ocurrencias y no con un proyecto ejecutivo serio", expresó. Indicó que se tiene un proyecto previo a todos estos cambios, pero no el que se sigue en la actualidad. Consideró que esta falta de seriedad, aunado a la opacidad que ha prevalecido en las licitaciones, que han sido directas en su mayoría, ha derivado en que exista poca certeza en la actualidad de que se entregue la obra en el plazo marcado para su inauguración.

Recordó que la reposición de redes para la conducción del agua potable era una inversión superior a los mil 500 millones de pesos pero no se ha hecho.

"Se ha mencionado que hay algunos problemas en Lerdo, a la altura de Raymundo, y se ha reflejado poco avance en el tramo de Torreón, entonces sería muy poco probable que se logre concluir con las obras para los próximos días, no lo vemos viable", comentó.