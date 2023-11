En tus Marcas

En todos los deportes siempre existe el motivador, el ejemplo o el que sabe impulsar a todo aquel que se encuentra en su círculo social o deportivo como en este caso.

Emilio Betancourt, de 25 años, y que lleva 12 peleando contra la que yo llamo la otra pandemia: el cáncer, originario de Guadalajara, es un tiktoker, influencer o como los llama el gobierno creador de contenido digital.

Motivador de muchas personas y de muchos ámbitos sociales, atleta paralímpico e incluso ultra maratonista, a los 14 años ya estando en una silla de ruedas decidió buscar un lugar para representar a su estado de Jalisco en la Paraolimpiada, a los 15 se incorporó a la selección del estado y a los 16 ya estaba logrando su primer objetivo, a los 17 iniciaba con su camino en las conferencias primero en Guadalajara, luego en todo Jalisco y después en todo México.

A los 18, ya en plena lucha contra el cáncer, perdió su pierna derecha pero como él dice le nació otra de titanio, a los 19 emprendió sus viajes por todo el mundo, para los 20 años de edad ya había trabajado para XBOX, Samsung y Chevrolet fue avalado como Coach ejecutivo Internacional.

A los 22 firmó con MTV y participó en el reality show "El Mundo Real", al año siguiente participó en Colombia en la competencia internacional "Resistiré". A sus 24 años ya sus redes sociales habían alcanzado cifras de locura, actualmente solo en TikTok tiene 3.2 millones de seguidores.

Hace unos meses en Instagram anunció que el cáncer había vuelto, pero que esta vez y luego de luchar varias veces y teniendo incluso más peleas ganadas que el "Canelo" no podría vencerlo y que era el momento de partir, pues las opciones de tratamiento se habían agotado, pero que "aunque la ciencia y la medicina decían algo, Dios tendría la última palabra, pero como es mi idea mientras la música siga sonando, yo seguiré bailando" así iniciaría a contar todo… "antes de partir".

Antes de partir sería la forma en la que llamaría a sus conferencias para mostrar a todos que la vida hay que vivirla hasta el último momento, disfrutarla, emocionarte y todo eso que no valoramos porque tenemos vida, a mediados de semana, La Laguna fue la elegida para escuchar una de sus últimas conferencias antes de finalizar este proyecto, "Soy un hombre que estoy sentado a la orilla de un muelle y frente a mi veo al mar y un hermoso atardecer, pero también a lo lejos veo una barca que se acerca cada día más por mí para llevarme de nuevo a casa, al cielo tal vez, pero yo ya no tengo tiempo de llorar porque la barca se acerca, porque estoy sonriéndole al atardecer".

Sin duda nos deja una gran enseñanza un hombre que debo decirlo se ha cuidado físicamente siempre, el deporte ha sido parte de su vida diaria, la alimentación correcta y los buenos hábitos, y a pesar de todo eso la "otra pandemia" no tuvo respeto.

¿Qué hacemos nosotros por disfrutar el día a día?, ¿qué hacemos para emocionarnos por los logros de los demás?, ¿qué proyectos tenemos y cuánto le invertimos para lograrlos?, solo una ocasión no he rematado mi columna como acostumbro, esta será la segunda vez, porque creo que se merece rematar como Emilio, "Soy una valentía del sol, que muere cada día en el atardecer, pero muere tranquilo, muere sereno el sol sabiendo que tarde o temprano volverá amanecer, no tengas miedo… tarde o temprano volverá amanecer, éxito campeones".

