En tus Marcas

A nada de concluir los Juegos Panamericanos y al cierre de esta columna ya era una participación histórica para la Delegación Mexicana con la obtención de medallas áureas.

Y es que en un principio el jefe de misión de la delegación, el exclavadista Fernando Platas, había presupuestado 30 oros señalándolo como el objetivo primario, al paso y en este momento ya se suman 38 medallas áureas siendo la mejor participación de una delegación azteca compitiendo fuera de nuestro país y a nada de alcanzar la mejor de la historia con 42 metales de oro en Guadalajara 2011 donde se fue anfitrión.

Como lo habíamos previsto en atletismo Citlalli Moscote valido su carácter de favorita y se llevó el primer lugar en el maratón y se perfila para su participación en los Juegos Olímpicos del próximo verano.

Llian Borja en heptatlón se quedó a nada de subirse al podio con 505 puntos para el cuarto lugar, Cecilia Tamayo ocupo el sexto lugar en los 200 metros, Luis Antonio Avilés se colgó la de plata en los 400 metros, Laura Esther Galván también se llevó la de plata en los 10,000 metros. La marcha como siempre sumando al medallero y así lo hizo valido Andrés Olivas con bronce en los 20kms. Alejandra Ortega y José Luis Doctor se quedaron quinto y sexto respectivamente.

Las decepciones sin duda fueron Alegna González en la marcha de 20 kilómetros luego de no concluir la prueba; en ella estaba casi anotada una medalla. Anahí Álvarez en los 5,000 metros logró un quinto lugar nada sobresaliente a lo que venía mostrando; al día siguiente no pudo concluir el triatlón y hasta el viernes se esperaba que sacara la espina en los 1500 metros.

Y sin duda el tema que se habló mucho para finalizar la semana fue el de Fernando Martínez que ya había conseguido el oro en los 5,000 metros, pero fue descalificado por una clara obstrucción al atleta de Estados Unidos Kasey Knevelbaard, el originario de Santiago Papasquiaro siempre ha estado en la polémica, recordar que hace algunos años estuvo en la mira al haber sido denunciado por su novia por agresión, de hecho, en una carrera aquí en la región solicitó no ser mencionado por el tema que aún estaba reciente.

Lo que preocupa del “Ñango” es que no es la primera vez de sus actuaciones extradeportivas y no mantiene la calma ni sabe reconocer, de hecho mientras esperaba el veredicto atendió a la prensa en la capital chilena y no tuvo tapujos para decir que Ana Gabriela Guevara no tenía por qué opinar si era válida su descalificación o no, aunque sea apoyado por su Estado y su municipio que dicho sea de paso no son ni Guadalajara ni Nuevo León se atreve declarar en contra de la Conade, acción que sin duda no le dejara nada bueno en el futuro.

La actuación de la selección de atletismo podríamos calificarla no como la mejor, pero se mantienen esperanzas de calificación a los Olímpicos de Paris en varios de ellos, de a poco el atletismo retoma niveles y eso se debe en mucho al trabajo que se lleva a cabo día a día en las muchas academias que hay a lo largo y ancho de nuestro país. ¿No lo crees así?